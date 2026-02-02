2 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

88 лет назад (1938) родился ЫСКАКБАЙ Марал Ыскакбаевич — писатель, общественный деятель.

Фото: ult.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, филолог.

Трудовая деятельность: тракторист, каменщик, бетонщик (1957); учитель, завуч, директор средней школы (1963-1971); редактор Казахской советской энциклопедии, редактор Госкомиздата, главный редактор «Казахкниги» (1971-1977); инструктор ЦК Компартии Казахстана (1977-1984); секретарь Союза писателей Казахстана (1984-1985); директор издательств «Мектеп», «Жазушы» (1985-1988); на творческой работе (1988-1991); председатель Государственного агентства РК по авторским и смежным правам (1991-1997); председатель Авторского совета Республиканского общественного объединения «Казахстанское авторское общество» (1997-2019).

Научные, литературные труды, публикации: роман «Жизнь как жизнь» (1993); повести «Сорок девушек» (1975), «Начало лета» (1977), «Поэт хромого Тимура» (1980); сборники «Избранное» (1996); «Утеген-батыр» (1999). Отдельные художественные произведения переведены на русский, украинский, кыргызский, мариинский, татарский, сахинский языки.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «10 жыл Астана»; Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

70 лет назад (1956) родился ШАКИРОВ Аскар Оразалиевич — член Совета директоров НК «КазМунайГаз», независимый директор.

Фото: egemen.kz

Родился в Караганде. Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, историк-востоковед.

Трудовая деятельность: адъюнкт, инспектор, старший инспектор Академии Министерства внутренних дел СССР в группе по обеспечению работы представителя Советского Союза в Комитете ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию (1978-1987); референт отдела внешних сношений Министерства внутренних дел СССР (1987-1989); начальник отдела ВНИИ Министерства внутренних дел СССР (1989-1992); заведующий договорно-правовым отделом, заместитель начальника, начальник главного договорно-правового управления Министерства иностранных дел РК (1992-1995); временный поверенный в делах РК в Республике Корея (1995-1996); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (1996); заместитель министра иностранных дел РК (1996-1997); директор департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (1997); вице-министр — директор 4-го департамента Министерства иностранных дел РК (1997-1998); вице-министр иностранных дел РК (1998); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Индии (1998-2004); заместитель министра иностранных дел РК (2004-2006); председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (2006-2007); Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан (2007-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2019-2023); член Комитета Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП) (02.2024).

На занимаемой должности — с ноября 2023 года.

Награжден медалью СССР «За безупречную службу» III ст., медалями Республики Казахстан «Ерен еңбегі үшін», «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Халықаралық әскери достастықты дамытқаны үшін», медалью Российской Федерации «За укрепление таможенного содружества», медалью Кыргызской Республики «За укрепление таможенного сотрудничества».

68 лет назад (1958) родился ОМИРБАЕВ Серик Мауленович — первый проректор, д. э. н., профессор ТОО «Astana IT University».

Фото: astanait.edu.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, экономист.

Трудовая деятельность: преподаватель Карагандинского государственного университета (1982-1985); аспирант Московского финансового института (1985-1988); старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой «Финансы», декан экономического факультета Карагандинского государственного университета (1989-1999); консультант канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (1999); начальник управления государственных стандартов и формирования государственного заказа, заместитель директора департамента высшего и среднего специального образования Министерства образования и науки Республики Казахстан, заместитель директора Национального центра государственных стандартов и тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан, директор департамента высшего и послевузовского образования (1999-2001); проректор по учебной работе Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2001-2003); заместитель директора в Национальном центре госстандартов образования и тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан (2003-2007); директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2010); директор департамента стратегии развития образования и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан (2010-2011); ректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2012-2015); директор по академическим вопросам независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании (2015); и. о. директора департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества, директор департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества (2015-2016); ректор Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева (2017-2019).

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейной медалью «10 жыл Астана»; нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан», «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», «15 лет финансовой полиции Республики Казахстан».

59 лет назад (1967) родился РАХМЕТУЛЛИН Акан Акасович — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Нидерландов, Постоянный представитель РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Родился в Алматы. Окончил Алма-Атинский энергетический институт; Дипломатическую академию МИД РК.

Трудовая деятельность: референт, атташе Консульского управления МИД Казахстана (1993-1994); атташе, третий секретарь посольства Казахстана в Пакистане (1994-1996); третий, второй секретарь главного консульского управления МИД РК (1996-1999); второй, первый секретарь, советник представительства МИД РК в г. Алматы (1999-2002); первый секретарь постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, вел вопросы Третьего Комитета Генеральной Ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН (2002-2004); советник, заместитель директора департамента международного гуманитарно-экономического сотрудничества Центрального аппарата МИД Казахстана (2004-2007); советник-посланник, заместитель постпреда Казахстана при ОБСЕ в Вене (2007-2011); заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2011); директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2015-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан (2019-2021); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2021-2022); постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций (2022-2024); первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2024-2025).

На занимаемой должности — с декабря 2025 года.

Награжден орденом «Құрмет».

58 лет назад (1968) родился ШИГАМБАЕВ Адилхади Джумабаевич — председатель Кызылординского областного суда.

Фото: aqmeshit-zhastary.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им.Аль-Фараби по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность: рабочий Кызылординской областной базы МТС АПК (1985); стажер, старший следователь прокуратуры Ауэзовского района (1985-1994); следователь по особо важным делам прокуратуры города Алматы (1994-1996); правоохранительные органы (1996-1998); судья, председатель Актауского городского суда (1998-2007); председатель специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области (2007-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Атырауского областного суда (2012-2017); председатель судебной коллегии по гражданским делам Кызылординского областного суда (2017-2022).

На занимаемой должности — с июля 2022 года.

49 лет назад (1977) родился САРСЕНОВ Сакен Сейтжаппарович — заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Фото: inbusiness.kz

Родился в Туркестанской области. Окончил Московский государственный авиационный институт, автоматизированные системы обработки информации и управления.

Трудовая деятельность: сотрудник Министерства транспорта и коммуникаций РК, занимался вопросами контроля за использованием радиочастотного спектра РК, заведующий отделом организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов Республики Казахстан»; заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии», занимался вопросами реализации и развития проектов в рамках государственных программ по развитию национальной информационной инфраструктуры и инфраструктуры электронного правительства, а также сопровождением межведомственных информационных систем (2003-2008); управляющий директор по электронным услугам АО «Қазақтелеком» (2008-2009); заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2009-2010); вице-министр связи и информации РК (2010-2012); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2012-2014); первый заместитель председателя Агентства РК по связи и информации (2014); председатель Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2015); вице-министр по инвестициям и развитию РК (2015-2016); вице-министр информации и коммуникаций РК (2016-2017); председатель правления АО «Казпочта» (2017-2020).

На занимаемой должности — с августа 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

46 лет назад (1980) родился ОТАРБАЕВ Малик Нуржанович — советник Президента Республики Казахстан.

Фото: korkyt.edu.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил факультет международных экономических отношений университета имени Сулеймана Демиреля (2001); аспирантуру факультета международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби (2006).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь на факультете международных отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби (2001-2003); аспирант факультета международных отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби, ответственный секретарь, главный редактор, главный координатор журнала «Диалог» Евразия-Казахстан», главный координатор журнала «Қаламгер» Союза писателей Казахстана, представитель министерства культуры и спорта РК в Международной организации ТЮРКСОЙ по развитию тюркской культуры (2003-2016); третий секретарь посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (2016-2018); заместитель акима Туркестанской области (2018-2020); руководитель Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности — с апреля 2022 года.

Также в этот день родились:

93 года назад (1933-2015) родился АЛИЕВ Мухтар Алиевич — советский казахский хирург, доктор медицинских наук, академик Академии наук Республики Казахстан, президент Академии медицинских наук Республики Казахстан, Народный герой Казахстана, член Международной ассоциации хирургов.

Фото: new.krmu.edu.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Туркестанское педагогическое училище; Алма-Атинский государственный медицинский институт, врач-лечебник.

Трудовая деятельность: учитель семилетней школы с. Тимур Шаульдерского района Чимкентской области (1950-1951); главный врач и хирург Центральной районной больницы Кызыл-Кумского района Чимкентской области (1957-1958); хирург Республиканской клинической больницы (1960-1961); младший научный сотрудник Казахского НИИ онкологии и радиологии (1961-1963); заведующий хирургическим отделением Горбольницы № 2 г. Алма-Ата (1963); аспирант, ассистент кафедры Алма-Атинского государственного медицинского института (1963-1969); доцент, заведующий кафедрой Алма-Атинского института усовершенствования врачей (1969-1976); заведующий кафедрой Алма-Атинского государственного медицинского института (1976-1980); главный хирург Министерства здравоохранения Казахской ССР (1978-1982); директор Казахского НИИ клинической и экспериментальной хирургии им. А. Н. Сызганова (1980-1985); министр здравоохранения Казахской ССР (1982-1987); директор Научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова (1987-2001); почетный директор Научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова (2001-2015).

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (1947); „Ветеран труда“ (1987), золотой медалью „Абылай хана“ Академии естественных наук (1998), „Астана“ (1998), медалью „2000 интеллектуалов XXI века“ и золотой медалью „500 основателей XXI века“ Международного биографического центра (Англия, Кембридж, 2001), золотой медалью „За стратегический менеджмент“ Общества развития промышленности (Франция, 2002), юбилейной медалью „30 лет Республиканского специализированного центра хирургии им. академика В. Вахидова“ (Узбекистан, 2005); Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР (1983); нагрудным знаком „За заслуги в развитии науки Республики Казахстан“ Министерства науки и образования Республики Казахстан (2001). Удостоен звания „Халық Қаһарманы“ с вручением знака особого отличия — Золотой звезды (1995).

92 года назад (1934-2004) родился ТУРЫСОВ Каратай Турысович — государственный деятель, доктор экономических наук, академик Академии инженерных наук Казахстана.

Фото: Wikipedia

Родился в Жамбылской области. Окончил Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, горный инженер-геолог, Высшую партийную школу при ЦК КПСС, Академию народного хозяйства СССР, экономист.

Трудовая деятельность: работал в геологоразведке в Павлодарской и Карагандинской областях, занимался партийной работой; председатель Государственного комитета Казахской ССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (1980-1981); секретарь ЦК Компартии Казахстана (1984-1986); председатель Государственной комиссии Казахской ССР по экономической реформе (1990-1991); возглавлял Министерство туризма, физической культуры и спорта Республики Казахстан, был председателем Центризбиркома РК; избирался депутатом Верховного Совета СССР; депутат Мажилиса Парламента РК первого созыва (с 1995 года); председатель Комитета Мажилиса по экономике, финансам и бюджету (с 1996 года); депутат Мажилиса Парламента РК II созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету (с 1999 года).

86 лет назад (1940-2025) родился МАГАУИН Мухтар Муканович — казахстанский писатель, переводчик, исследователь фольклорного наследия казахов, публицист, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая.

Фото: e-history.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (ныне — имени аль-Фараби); аспирантуру Казахского государственного университета имени С. М. Кирова.

Трудовая деятельность: заведующий отделом литературной критики газеты «Қазақ әдебиеті» (с 1965 года); заместитель главного редактора в издательстве «Жазушы» (1967-1981); работая старшим научным сотрудником в Институте литературы и искусства имени М. Ауэзова при Академии наук КазССР, читал лекции по спецкурсу «Казахский фольклор и история казахской литературы» в Литературном институте имени М. Горького в Москве; на свободной творческой работе (1983-1984); главный редактор издательства «Жазушы» (1984-1986); на свободной творческой работе (1987-1988); главный редактор журнала «Жұлдыз», секретарь правления Союза писателей Казахстана (с 1988 года).

На страницах печати произведения М. Магауина впервые появились в 1959 году. В 1960 году он издал научную монографию «Қобыз сарыны». Его перу принадлежат переводы на казахский язык сборника избранных рассказов С. Моэма, романа Г. Хаггерта «Копи царя Соломона» и другие. В 2002 году вышел в свет 13-томный сборник его произведений, многие из которых переведены на русский язык, изданы на иностранных языках.

В 1997 году мэтр казахской литературы, народный писатель Казахстана Мухтар Магауин был признан лучшим писателем тюркского мира и стал лауреатом престижной международной премии Фонда деятелей искусств и писателей Турции «За заслуги перед тюркским миром». Премию М. Магауину вручил в Анкаре 7 мая 1998 года лично президент Турецкой Республики Сулейман Демирель. Скончался 9 января 2025 года в штате Мэриленд (США).