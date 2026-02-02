2 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Национальный день печати

Праздник был утвержден 30 июня 2023 года. В 2024 году праздник отмечали впервые. Дата была выбрана не случайно — 2 февраля 1913 года вышел в свет первый номер газеты «Қазақ», на страницах которой публиковались такие выдающиеся представители интеллектуального цвета казахской нации, как Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Мыржакып Дулатов, Мустафа Шокай, Султанмахмут Торайгыров, Сабит Донентаев, Халел Досмухамедов и многие другие. Газета, созданная видными представителями казахской интеллигенции, стала источником национального возрождения. Именно по этой причине была выбрана эта дата для празднования Национального дня печати.

Всемирный день водно-болотных угодий

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор носит название Рамсарской.

Основной целью Рамсарской конвенции является сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире. Всемирный день водно-болотных угодий был впервые отмечен в 1997 году.

День распространения информации о ревматоидном артрите

Отмечается ежегодно, был учрежден в 2013 году фондом Rheumatoid Patient Foundation — некоммерческой организацией, занимающейся улучшением качества жизни больных ревматоидным артритом.

День распространения информации о ревматоидном артрите был учрежден для того, чтобы повысить осведомленность общественности об этом заболевании и привлечь внимание к необходимости исследования ревматоидного артрита и поиска способов улучшить качество и продолжительность жизни людей, у которых было диагностировано данное заболевание.

СОБЫТИЯ

В 1913 году вышел первый номер общественно-политической и литературной газеты «Қазақ». Популярное издание публиковалось с 1913 по 1918 годы. До 1915 года газета выходила раз в неделю, затем — два раза в неделю. Издатель — товарищество «Азамат». Всего было выпущено 265 номеров этой газеты. Организатором издания и редактором газеты был Ахмет Байтурсынов, а его уполномоченным представителем — Мыржакып Дулатов.

В качестве символа газета использовала изображение юрты. Тундук этой юрты был открыт с западной стороны, а на дверях было написано «Қазақ». По словам казахских интеллигентов, это означало желание, чтобы «у казахов получили распространение европейская наука и искусство; чтобы газета стала для казахского народа окном в культуру и одновременно охранителем (от вреда) чужих».

В 1993 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Европейским союзом. В декабре 1993 году было открыто Представительство РК при ЕС в Брюсселе, а в ноябре 1994 года — Представительство Европейской комиссии в городе Алматы.

Европейский союз — крупнейшее экономико-политическое объединение европейских стран. Евросоюз включает 27 стран: Бельгию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Германию, Францию, Данию, Ирландию, Грецию, Испанию, Португалию, Австрию, Финляндию, Швецию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию, Литву, Латвию, Эстонию, Словению, Кипр (кроме северной части острова), Мальту, Болгарию, Румынию, Хорватию.

Европейский союз является основным торговым и инвестиционным партнером Республики Казахстан. На его долю приходится около половины казахстанского внешнеторгового оборота и привлеченного иностранного капитала в экономике нашей республики

В 2005 году в Астане состоялось торжественное открытие нового терминала международного аэропорта, состоящего из пяти уровней. Терминал оснащен шестью телескопическими трапами. Мощность пропускной способности составляет 750 пассажиров в час, а мощность грузового терминала — 600 тонн в сутки.

В 2008 году в Праге был издан роман «Жармақ» известного казахского писателя и литературоведа Мухтара Магауина. Книга литератора, с 2007 года живущего в чешской столице, написана на казахском языке и выпущена пражским издательством «Арт-Фокус». На страницах романа автор делится своими размышлениями о наиболее важных вопросах в истории казахского государства, его будущем, судьбе народа.

В 2012 году начала работу Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В настоящее время в составе ЕЭК представлены пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. ЕЭК имеет статус наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами стран-участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории стран-участниц ЕАЭС.

В 2015 году в Алматы лыжная трасса на территории Международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар» вошла в тройку лучших в мировом рейтинге. Уникальность сложного технического сооружения состоит в его удобном месторасположении — практически в центре города, компактности, удобной инфраструктуре и доступности. Беспрецедентность объекту обеспечивает комплексный подход — возведение лыжной трассы рядом с трамплином.

В 2017 году лыжник Иван Люфт, могулисты Дмитрий Рейхерд, Юлия Галышева, биатлонисты Галина Вишневская и Алина Райкова, а также дуэт фристайлистов Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек завоевали для Казахстана золотые медали на Зимней Универсиаде-2017 в Алматы.

В 2018 году чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской Федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) казахстанец Геннадий Головкин стал лауреатом премии «Легенды бокса» в номинации «Боксер года». Церемония награждения состоялась в рамках Международного форума бокса в Сочи.

В 2022 году арт-проект «Картина мира», представленный в национальном павильоне Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO 2020 Dubai, удостоился сертификата Книги рекордов Гиннесса. Торжественная церемония вручения сертификата состоялась на сцене павильона Казахстана.

Цель арт-проекта объединить людей, живущих на нашей планете в одном произведении искусства, расположенном на территории национального павильона. Картина символизирует такие ценности, как мир, единство, гармония и дружба.

Арт-проект удостоился сертификата Книги рекордов Гиннесса за самое большое количество человек, которые рисовали кистью и передали ее по цепочке.

В 2025 году в Северо-Казахстанской области местные жители обнаружили письмо солдата, ушедшего на фронт, выгравированное на камне. Камень пролежал у дороги под солнцем более семидесяти лет недалеко от населенного пункта Константиновка на левом берегу реки Бабык-Бурлык. На камне изображена звезда, рядом выбита дата — «13 октября 1941 года». Ниже — надпись «Жди и помни меня» и инициалы автора. Реликвия хранится в музее местной школы.