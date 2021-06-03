2,3 тысячи км дорог построят и отремонтируют в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в ближайшие пять лет доля автомобильных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 99,5%. Вопросы повышения качества автомобильных дорог общего пользования и улиц населенных пунктов области находятся на контроле главы региона Умирзака Шукеева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В Туркестанской области в ближайшие пять лет построят и отремонтируют 2,3 тыс. км дорог. В рамках Комплексного плана социально-экономического развития области на 2021-2025 годы будут построены автодороги: «Юго-западный обход Шымкента», «Обход города Сарыагаша», «Восточный обход города Туркестана» и скоростную железнодорожную магистраль «Туркестан-Шымкент-Ташкент».

Отметим, до конца года в Туркестанской области планируется увеличить долю автодорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с 79% до 81,4%. К 2025 году этот показатель планируется довести до 90%. В текущем году боольшую часть средств, выделенных на ремонт автотрасс, направят на модернизацию дорог местного значения. Всего строительно-ремонтными работами охвачено более 300 объектов, около 1200 км дорог и улиц. До конца года намерены сдать в эксплуатацию 700 км дорог.

Идёт капитальный и средний ремонт дорог в Мактааральском, Жетысайском и Келесском районах протяженностью 478 км. Кроме того, в этих районах по поручению акима области ремонтируют 11 автодорог областного значения общей протяженностью 180 км. Дороги в этих районах планируется полностью ввести в эксплуатацию в сентябре.

Также дороги обновляют в Казыгуртском, Тюлькубасском, Созакском, Байдибекском районах и городе Арыси.

В этом году ожидается завершить работы и ввести в эксплуатацию дороги по направлению «Туркестан-Балтаколь», «Кентау-Ащысай», «Шымкент-Карамурт», «Аксукент-Карамурт», «Шымкент-Сайрам», «Шарапхана-Жанабазар». Отремонтируют автотрассы областного значения также и в Мактааральском, Жетысайском и Келесском районах.

До конца года будут отремонтированы и сданы в эксплуатацию 80 км автодорог по направлению «Туркестан-Балтаколь» и «Туркестан-Карнак-Кентау». Кроме того, рассмотрены средства на средний ремонт дорог протяженностью 53,7 км по направлению Туркестан-Карнак-Кентау, Кентау-Ащысай. В августе также полностью завершат капитальный ремонт дороги общей протяженностью 41 км по направлению «Шардара-Арысь». В тоже время, ведется капитальный и средний ремонт автомобильных дорог протяженностью 50 км по направлению «Аксукент-Карамурт», «Шымкент-Сайрам», «Шымкент-Коксаек». Обновленные дороги откроют до сентября месяца.

Наряду с этим, рассмотрены соответствующие средства на средний ремонт дорог в Отырарском районе протяженностью 42 км по направлению Шаульдер-Коксарай-Байыркум и городище Отрар, объекты переходящие на следующий год. Начнутся работы по среднему ремонту дорог протяженностью 68,4 км по направлению «Темирлан-Кызылсенгир», «Кайнар-Стыдыжар», «Бадам-Шубар» в Ордабасинском районе, данные объекты также переходящие на следующий год.