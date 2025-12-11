199 млн тенге пенсионных и медстраховки не выплатили сотрудникам детсадов в Шымкенте

Сотрудники дошкольных учреждений в Шымкенте рассказали, что из-за отсутствия перечислений столкнулись со сложностями при обращении в больницы и с затруднениями при банковских операциях. Информация о невыплатах стала поводом для официального запроса Kazinform в городское управление образования.

В ведомстве подтвердили наличие проблемы. Общая сумма задолженности в 36 государственных дошкольных организациях достигла 199 млн тенге.

— Задержка касается выплат за три месяца — сентябрь, октябрь и ноябрь — по обязательным пенсионным взносам, а также медицинскому страхованию работников. Ситуация находится в процессе урегулирования. В настоящее время ведется работа по погашению задолженности, — сообщили в городском управлении образования.

Выплаты за указанный период, по заверению управления, планируют закрыть до конца недели.

Переход на ваучерное финансирование

Ведомство связывает возникшую задолженность с особенностями механизма финансирования детсадов.

— Шымкент стал одним из первых городов республиканского значения, внедривших ваучерное финансирование детских садов в октябре 2024 года. Всего за месяц система охватила 617 организаций. По состоянию на 1 декабря 2025 года проектом охвачены 644 дошкольные организации, — сообщила заместитель руководителя городского управления образования Кульзина Уалиханова.

Целью пилотного проекта называют автоматизацию очередности и приема детей в дошкольные учреждения, а также обеспечение целевого использования бюджетных средств при размещении государственного образовательного заказа.

— Все процессы — прием детей, управление очередностью и распределение средств — теперь полностью цифровизированы через платформу INDIGO24.KZ, что позволяет родителям в режиме онлайн отслеживать посещаемость и качество оказываемых услуг. Ваучерное финансирование — механизм финансирования, предусматривающий выплату объема бюджетных средств по получателям образовательных услуг в дошкольном воспитании и обучении. Объем выплат определяется на основе подушевого нормативного финансирования, — пояснила Кульзина Уалиханова.

На одного ребенка размер финансирования составляет 55 659 тенге.

— Причиной образования задолженности стало то, что в ряде дошкольных организаций руководителями не был обеспечен надлежащий контроль за комплектацией групп, фактической посещаемостью детей и качеством оказываемых услуг, — добавила замруководителя.

В управлении напомнили, что согласно приказу министра просвещения от 30 декабря 2024 года «О некоторых вопросах пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом ваучерного финансирования по получателям образовательных услуг», родители самостоятельно выбирают дошкольную организацию для размещения государственного образовательного заказа и заключают с ней электронный договор.

— В связи с этим данные, формирующие объем финансирования по ваучерной системе, отражали снижение посещаемости, что обусловило уменьшение объема перечисленных средств и, как следствие, привело к образованию задолженности по обязательным выплатам, — отметили в ведомстве.

В управлении образования заявили, что приняты необходимые организационные и технические меры для стабилизации дополнительных выплат 36 государственным дошкольным организациям и недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что сегодня в Шымкенте функционируют 639 детских садов, из них 71 — государственный. Все они получают одинаковое финансирование по системе ваучеров, и со временем государственные детские сады могут быть переданы в конкурентную среду.