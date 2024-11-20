Что стоит за ваучерной системой в детсадах Шымкента: плюсы и минусы нововведения

В Шымкенте, по данным управления образования, 625 дошкольных образовательных организаций, в которых готовят к школе 73 293 ребенка. Эти учреждения финансируются через государственные заказы с использованием средств местного и республиканского бюджетов.

— В состав дошкольных образовательных учреждений города входят: 64 государственных коммунальных казенных предприятия, 7 государственных специальных учреждений для детей с особыми образовательными потребностями, 544 частных детских сада, работающих в рамках государственно-частного партнерства, — сообщили в управлении образования.

Суть ваучерного финансирования

Модель ваучерного финансирования в пилотном режиме внедрена во всех дошкольных учреждениях, включая как государственные, так и частные. Суть нововведения заключается в том, родители получают право самостоятельно выбирать детский сад для своего ребенка, финансирование идет не от государства напрямую в детский сад, а «следует за ребенком».

— Для внедрения ваучерного финансирования средства за октябрь и ноябрь 2024 года будут перечисляться в АО «Финансовый центр» в соответствии с утвержденными приказами и требованиями. Преимущества внедрения ваучерного финансирования включают снижение трудовых затрат, полный выбор образовательной организации родителями, повышение качества услуг дошкольных организаций, отсутствие преград для финансирования, минимизацию коррупционных рисков и исключение «мертвых душ» — детей, не посещающих детский сад, но получающих финансирование, — пояснили в управлении образования.

В Шымкенте процесс работы с ваучерами включает два ключевых типа: виртуальный и финансовый. Каждый из них призван обеспечить максимальную прозрачность и контроль за финансированием.

* Виртуальный ваучер: родители выбирают детский сад, а учреждение фиксирует посещаемость ребенка. В конце месяца родители подтверждают посещение детей через приложение ed24.kz, и средства перечисляются на счет детского сада.

* Финансовый ваучер: после выбора детского сада родители подтверждают расписание посещений, и деньги перечисляются непосредственно на банковский счет учреждения.

Фото: Рустем Айтхожин / агентство Kazinform.

Мнение общественного деятеля о реформе

«Безбарьерное финансирование» звучит привлекательно, однако его реализация требует тщательной проработки на всех уровнях, считает общественный деятель, адвокат и советник акима Шымкента Евгений Яворский.

— На первый взгляд, идея ваучерного финансирования выглядит логичной. Это должно упростить процедуру распределения мест в детских садах и повысить прозрачность. Внедрение ваучеров — это шаг в правильном направлении, если цель — минимизировать коррупцию и создать более честную систему, — говорит общественник.

По его мнению, с введением новых систем часто сталкиваются с проблемами как родители, так и руководство дошкольных учреждений. Далеко не все понимают, как работает новый механизм финансирования. Из-за этого возникают проблемы с доступом к средствам и с доступностью мест в садах.

— Ключевым моментом должно стать обеспечение стабильности в финансовой системе, чтобы избежать непредсказуемых ситуаций. Постоянные изменения в начислении средств делают ситуацию сложной и непредсказуемой. Поддержка бизнеса должна заключаться не в бесконечных реформах, а в создании условий, которые позволят предпринимателям прогнозировать доходы и расходы, планировать развитие, расширять число мест для детей, — подчеркнул Евгений Яворский.

Тем не менее, он отметил, что реформы полезны, если они служат интересам детей, их развитию и обеспечению необходимыми ресурсами.

— Но, как мне кажется, нужно поддерживать бизнес в долгосрочной перспективе, а не ставить административные барьеры. Здесь важно, чтобы все участники процесса — от родителей до руководителей детских садов — четко понимали, как работает новая система и какие плюсы она может дать, — подытожил общественный деятель.

Мнение антикоррупционной службы

В ответ на запрос корреспондента о жалобах, связанных с очередностью в дошкольные учреждения Шымкента, представители антикоррупционной службы города сообщили, что такие обращения к ним не поступали. Однако борцы с коррупцией не отрицают проблемы, выявленные в ходе предыдущих мониторингов, которые подтверждают необходимость дальнейших реформ и совершенствования системы финансирования дошкольных учреждений.

— Карта коррупционных рисков Шымкента охватывает сферу образования в целом. В этом направлении департаментом проводится постоянная работа по линии превенции и оперативной деятельности. Результаты этой работы неоднократно публиковались в СМИ и размещались на официальном сайте, — заявил и. о. первого заместителя руководителя антикоррупционной службы Шымкента Алексей Колосков.

До введения ваучерного финансирования в сфере дошкольного образования Шымкента действительно сохранялись значительные коррупционные риски, связанные с недостаточной прозрачностью мониторинга, отсутствием интеграции информационных систем и возможностью злоупотреблений при принятии решений о госзаказах. Этому свидетельствуют официальные данные и результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере деятельности управления образования Шымкента и подведомственных организаций.

Фото: pixabay



Система учета посещаемости детей и расчета оплаты, несмотря на наличие информационной системы «Открытый акимат», работала с многочисленными нарушениями. Например, не было интеграции между фактическими выплатами родителями и государственным финансированием. Также установлено, что значительное количество дошкольных учреждений не отражалось в электронных системах лицензирования, что является нарушением законодательства.

Особое внимание стоит уделить составу конкурсных комиссий, которые ранее принимали решения о включении дошкольных организаций в перечень получателей госзаказа. Согласно установленным правилам, комиссия должна состоять из представителей местных органов власти и общественных организаций. Однако анализ показал, что 76% членов комиссии — это сотрудники управления образования, в том числе работники по вольному найму (так называемые «договорники»).

В 2022 году по бюджетной программе «Дошкольное воспитание и обучение» было выделено 36 миллиардов тенге, что должно было покрыть расходы на обучение 63 762 детей в 70 государственных садах и 436 частных. Однако из проведенного анализа следует, что средства, выделенные из республиканского бюджета, полностью покрывали затраты на обучение детей, а дополнительные средства из местного бюджета были необоснованными.

В городском управлении образования Шымкента уверяют — провели работу над ошибками и заключили соглашение с автоматизированной системой www.Indigo24.kz, предоставив родителям возможность воспользоваться технологией ваучерного финансирования для перевода детей в дошкольные учреждения. На платформе размещены данные о свободных местах в детских садах города.

— Благодаря внедрению этой системы, 4 646 детей уже получили направления в детские сады через технологию блокчейн, которая значительно снижает риск манипуляций и гарантирует безопасность данных. Процесс распределения мест среди заявителей осуществляется круглосуточно, без выходных, — дополнили в управлении образования Шымкента.

Фото: indigo24.kz

Инфографика, которая подробно объясняет процесс получения направлений в детские сады, доступна на официальном сайте управления образования Шымкента.

Несмотря на все нововведения, в Шымкенте около 7 тысяч детей в возрасте от двух до шести лет по-прежнему ожидают своей очереди в детские сады.

Отметим, что приказом министра просвещения РК были внесены изменения в правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования. Теперь они регулируют порядок постановки детей на очередь для направления в детские сады, прием документов и зачисление в организации с государственным образовательным заказом, вне зависимости от их формы собственности или ведомственной подчиненности.

В то же время владельцы частных детских садов в столице столкнулись с проблемами после завершения моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Им предъявляют нарушения из-за несоответствия целевого назначения земельных участков, на которых расположены их учреждения.