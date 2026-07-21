19 тысяч жителей области Жетысу освобождены от адмответственности по амнистии

С начала июля в Казахстане действует Закон «Об амнистии», который предусматривает освобождение отдельных категорий граждан от административной ответственности по ряду статей. В области Жетысу под действие закона уже подпали 19 204 человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, закон вступил в силу 1 июля 2026 года. Амнистия применяется автоматически, без необходимости подачи каких-либо заявлений, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В полиции пояснили, что амнистия распространяется лишь на отдельные виды административных правонарушений и не означает отмену требований закона.

— Амнистия — это прежде всего акт гуманизма со стороны государства. Она дает людям возможность сделать правильные выводы и впредь не допускать нарушений законодательства, — отметили в департаменте.

Особое внимание в полиции обращают на необходимость соблюдения Правил дорожного движения. По словам правоохранителей, ответственность участников дорожного движения напрямую влияет на безопасность людей.

В департаменте призвали жителей области воспринимать предоставленную государством возможность не как повод для повторных нарушений, а как шанс начать с чистого листа и более ответственно относиться к соблюдению закона.

— Соблюдение Правил дорожного движения — это не только требование законодательства, но и залог сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения, — подчеркнули в полиции.

Ранее сообщалось, что 1 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии. Документ предусматривает не только уголовную и административную амнистию, но и внедрение цифрового механизма реализации административной амнистии.