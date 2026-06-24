19-летний парень погиб от удара молнии в Актюбинской области
Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено 22 июня в степи. В полиции возбудили уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.
Трагедия произошла в Мартукской районе Актюбинской области. Как сообщили в полиции, по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, смерть наступила в результате поражения атмосферным электричеством — удара молнии.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На фоне неустойчивой погоды специалисты призывают граждан соблюдать меры предосторожности во время грозы и по возможности избегать длительного пребывания на открытой местности.
Накануне, в Актобе непогода оставила без крыши два многоквартирных и пять частных жилых домов.
Последствия урагана устраняют до сих пор.