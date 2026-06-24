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    19-летний парень погиб от удара молнии в Актюбинской области

    Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено 22 июня в степи. В полиции возбудили уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    молния
    Фото: Pixabay

    Трагедия произошла в Мартукской районе Актюбинской области. Как сообщили в полиции, по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело.

    По предварительным данным, смерть наступила в результате поражения атмосферным электричеством — удара молнии.

    В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    На фоне неустойчивой погоды специалисты призывают граждан соблюдать меры предосторожности во время грозы и по возможности избегать длительного пребывания на открытой местности.

    Накануне, в Актобе непогода оставила без крыши два многоквартирных и пять частных жилых домов.

    Последствия урагана устраняют до сих пор.

    Грозы Актобе Происшествия Актюбинская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор