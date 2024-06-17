184 тысячи гектаров обработали от саранчи в Костанайской области

Работа по предупреждению распространения саранчи продолжается в Костанайской области. На сегодня обработано пестицидами 183,7 тыс гектар, также планируются совместные исследования со специалистами из Российской Федерации и из приграничных областей на наличие саранчовых на полях области, передает корреспондент агентства Kazinform.

В мониторинговых мероприятиях задействованы 129 обследователей (79 штатных и 50 дополнительно привлеченных из Центра фитосанитарной диагностики). Также в каждом сельском округе привлекаются общественные работники, на текущий момент обучены 354 человека.

— Мероприятия против стадных саранчовых в текущем году запланированы на площади 775,6 тыс. га (итальянский прус — 744,9 тыс га, азиатская саранча — 30,6 тыс. га). Ареал распространения — южные и западные районы области. Всего обработки будут проводиться в 15 из 17 районов области, — рассказали в областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Больше всего придется поработать в Наурзумском — 182,4 тыс. га, Камыстинском — 179,5 тыс. га, Жангельдинском — 164,4 тыс. га и Амангельдинском районах — 102,9 тыс. га.

В обработках против стадных саранчовых будет задействовано 72 единицы техники.

— Службами территориальных инспекций и центра фитосанитарной диагностики и прогноза запланировано проведение совместных обследований приграничных территорий Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей. Заключены Соглашения о взаимном сотрудничестве и совместных исследованиях с филиалами Россельхозцентра по Оренбургской, Курганской, Челябинской областей, — подчеркнули в ведомстве.

На склад ТОО «Шаруа» (г. Костанай) было поставлено 174,3 тыс. литров пестицидов, на площадь 2 млн 472,8 тыс. га.

На 16 июня текущего года против стадной саранчи по области обработано 183 754 га.

Также взят во внимание вопрос по ликвидации нестадной саранчи. Здесь бюджет составляет 54,9 млн тенге.

Предварительная площадь обработки, по результатам осеннего обследования — 14,2 тыс. Подрядчиком выступит Туркестанская область, ТОО «SATTITULIK»

Нашествие саранчи зафиксировали жители южных регионов Костанайской области.