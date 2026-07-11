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    181 нарушение миграционного законодательства выявили в Туркестанской области

    В Жетысайском районе выявили 181 нарушение миграционного законодательства, по которым нарушители привлечены к административной ответственности, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

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    Фото: Pexels

    Прокуратурой Жетысайского района проведен анализ соблюдения миграционного законодательства на территории района.

    Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе анализа установлены факты пребывания иностранных граждан без регистрации, а также случаи незаконного привлечения иностранной рабочей силы.

    По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора 181 человек привлечен к административной ответственности. В доход государства взысканы штрафы на общую сумму 2,8 млн тенге.

    — С учетом того, что Жетысайский район является приграничной территорией, вопросы соблюдения миграционного законодательства находятся на постоянном контроле прокуратуры района, — отметили в прокуратуре.

    В ведомстве напомнили, что за нарушение требований миграционного законодательства предусмотрена ответственность, и призвали граждан соблюдать установленные нормы.

    Ранее сообщалось, что лица с инвалидностью в Казахстане могут покупать спецместа в поездах онлайн.

    Туркестанская область Регионы Казахстана Нарушения Прокуратура Иностранцы Мигранты
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор