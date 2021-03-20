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    20:11, 19 Март 2021 | GMT +6

    180 квартир сдадут в одном из районов Туркестанской области в этом году

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе полным ходом идет строительство жилья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В прошлом году 66 семей отпраздновали новоселье. В этом году в 1-ом микрорайоне города Ленгер завершится строительство 9 пятиэтажных домов на 20 квартир каждый. Их общая площадь составляет 11 000 кв. метров. Таким образом, планируется обеспечить жильем 180 семей.

    Кроме того, в сельском округе Каскасу ведутся работы по прокладке газопровода в населенные пункты Каскасу, Верхний Каскасу, Керегетас и Кенесарык. Из запланированных 65,7 км газопровода на территории этого сельского округа уже проложено 10 км.

    Отметим, в настоящее время из 55 населенных пунктов Толебийского района 48 полностью обеспечены природным газом. Оставшиеся населенные пункты Диханколь, Узынарык, Алшалы, Каскасу, Верхний Каскасу, Керегетас и Кенесарык получат доступ к голубому топливу в скором будущем.


    Теги:
    Туркестанская область Жилье Строительство
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