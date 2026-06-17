18 тысяч осужденных амнистируют в Таджикистане к 35-летию независимости

В Таджикистане к 35-летию независимости республики амнистируют более 18 тысяч осужденных. Соответствующий закон сегодня подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

По данным пресс-службы главы Таджикистана, принятие закона «Об амнистии» позволяет тем, кто совершил преступления, исправиться, вернуться к своим родным и близким и заняться созидательной деятельностью.

— Закон об амнистии распространяется на 18038 осужденных. В частности, из мест лишения свободы, из исправительных учреждений и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, будут освобождены 11305 человек. Не отбытый срок наказания сокращается для 6733 человека, — сообщает пресс-служба.

Документ предусматривает больше послаблений для женщин и несовершеннолетних, и коснется 507 женщин и 134 подростков.

Соответствующим органам поручено обеспечить выполнение закона в течение двух месяцев. Местным исполнительным органам предписывается принять необходимые меры по трудоустройству амнистированных лиц, охвату несовершеннолетних обучением, регистрации и единому учету.

Напомним, в Таджикистане учредили международную премию в сфере водных ресурсов.