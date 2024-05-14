18 школ и 24 медучреждения построят в Актюбинской области

В Актюбинской области построят 18 школ и 24 медучреждения в рамках Национальных проектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения». Ход их реализации в регионе рассмотрен на совещании под председательством акима области Асхата Шахарова, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

Уже в этом году в рамках Нацпроекта «Комфортная школа» планируют сдать 14 новых учебных учреждений. Еще 4 – в следующем году.

В рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в течение года в 8 районах откроются медпункты, фельдшерско-акушерские пункты, сельские врачебные амбулатории. Всего в этом году планируют ввести в эксплуатацию 21 новое медучреждение, большая часть которых находится в селах.

В 2025 году три районные больницы в Мугалжарском, Хромтауском и Шалкарском районах путем модернизации и открытия дополнительных отделений будут преобразованы в многопрофильные межрайонные больницы.

- На строительство 18 школ из республиканского бюджета предусмотрено свыше 90 миллиардов тенге. С вводом новых школ будет создано почти 15 тысяч ученических мест. 13 школ сдадут в Актобе, две в Темирском районе и по одной в Мартукском, Мугалжарском и Шалкарском районах, - уточнил Ержан Муздыбаев.

Стоит отметить, что три новые школы, которые сдадут к концу года, рассчитаны на 2000 ученических мест. Их строят в микрорайонах Алтын Орда и Есет батыр.

Аким области напомнил руководителям управлений, а также акимам городов и районов об их ответственности за успешную и своевременную реализацию Национальных проектов в регионе.