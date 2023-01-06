Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

18 самопроизвольных лавин сошли за сутки в горах Алматы

6 Января 2023, 13:11
18 самопроизвольных лавин сошли за сутки в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В бассейнах рек Улкен и Киши в Алматы за сутки сошло 18 самопроизвольных снежных лавин общим объемом 29 тысяч кубометров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС Алматы, лавины сошли в труднопроходимой горной местности. Жертв и пострадавших нет. Русла рек и дороги не перекрыты.

Спасатели предупреждают гостей и жителей города о лавинной опасности в горах. На автодорогах и различных маршрутах к БАО и Шымбулаку в настоящее время выставлены блокпосты, дороги закрыты.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» произвели профилактический спуск лавин.


Фото: media.publika.md


Новости по теме
5 профилактических взрывов провели для спуска лавин в ВКО
Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области
Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы
Теги:
Читайте также
Нештатная ситуация произошла на Атырауском НПЗ из-за морозов
Землетрясение произошло в 388 км от Алматы
На западе и севере Казахстана ожидаются морозы до -40 градусов
Курсирование поезда из Алматы в Шымкент отменили 10 января
Вложили миллионы тенге - потерпевшие по делу о финпирамиде выступили в суде
Коммунальные службы Алматы перешли на усиленный режим работы
К поискам двух пропавших человек в Улытауской области привлекли авиацию МЧС
Лжетеррориста разыскивает полиция Костаная
Новости партнеров
Популярное
1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

Лента новостей