18 млн тонн зерновых культур планируют собрать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о мерах по стабилизации цен на продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для стабилизации цен на продовольствие Министерство сельского хозяйства ведет работу по насыщению внутреннего рынка по основным 29 товарным позициям. При этом по 12 товарам обеспеченность внутреннего рынка составляет 100% и более. По 11 товарам - 80% и более. По 6 продтоварам проводится работа по импортозамещению», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Для насыщения внутреннего рынка растениеводческой продукцией по его словам были расширены посевы под востребованные сельхозкультуры на 439,2 тысяч га. Общая посевная площадь сельхозкультур была доведена до 22,7 млн. га.

«Планируется собрать 18 млн тонн зерновых культур, что будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и реализации экспортного потенциала. Ожидается валовый сбор масличных культур в объёме 2,6 млн тонн, что на 100 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Также будут увеличены объёмы производства картофеля и овощебахчевых культур до 4 млн тонн и 6,8 млн тонн соответственно», - отметил министр.

Он также сообщил, что для насыщения внутреннего рынка животноводческой продукцией обеспечивается рост поголовья сельхозживотных; в частности за 8 месяцев 2020 года отмечается рост поголовья КРС на 5%, МРС 3,2%, лошадей на 9%.

«Отмечается рост переработанной продукции: муки на 6,4%, масла растительного на 1,8%, макаронных изделий на 8,4%, мяса птицы на 8%, кисломолочной продукции на 4,7%, сливочного масла на 12,9%, колбасных изделий на 22,8%», - заключил С. Омаров.