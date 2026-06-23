18 медалей выиграли казахстанские таеквондисты на Altaic Cup в Астане

Международный турнир по таеквондо Altaic Cup стартовал в Астане: сборная Казахстана выиграла 18 медалей в первый день, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, на первую ступень пьедестала поднялись Самирхон Абабакиров (до 63 кг), Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг), Айша Адильбеккызы (до 62 кг) и Назым Махмутова (до 73 кг).

Серебряными награды завоевали Тамирлан Тлеулес (до 58 кг), Максат Орынбасар (до 74 кг), Айдана Кумартаева (до 46 кг), Нурай Бауыржанова (до 49 кг), Нодира Ахмедова (до 53 кг) и Аяулым Аскар (до 67 кг).

Третьими стали Баходир Шапулатов (до 54 кг), Мерген Ганиев (до 80 кг), Бауыржан Хасенов (свыше 87 кг), Нурайым Жумабек (до 49 кг), Айдана Сундетбай (до 53 кг), Аружан Найманбаева (до 67 кг), Нурлы Кенесбек (до 73 кг) и Аксауле Еркасымова (свыше 73 кг).

Отмечается, что сегодня, 23 июня, пройдут соревнования среди молодежных команд.

Ранее Самирхон Абабакиров завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по таеквондо.