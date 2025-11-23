18-летний казахстанец Амир Омарханов установил рекордное достижение

Амир Омарханов успешно проходил раунд за раундом на соревновании в Тунисе, причем, соперники его относятся ко взрослому возрасту.

В полуфинале казахстанец разгромил 6-й номер посева турнира немца Мика Петковича (рейтинг АТР №776) со счетом 6:1, 6:2.

В финале в воскресенье Омарханов сыграет против немца Макса Шонхауса, который в рейтинге АТР занимает 824-ю позицию. немец, как и Омарханов, выступают в Монастире вторую неделю подряд - Шонхаус на прошлой неделе выиграл турнир более высокой категории ITF M25.

Отметим, что у Амира Омарханова во взрослом рейтинге одиночного рейтинга есть 11 баллов и 1115 место, однако, до финального матча во взрослых турнирах Омарханов еще не добирался.

Также у Омарханова есть взрослый парный рейтинг АТР. https://www.inform.kz/ru/tennisist-amir-omarhanov-sovershil-fantasticheskiy-rivok-v-mirovom-reytinge-a289fa

Напомним, что летом 2025 года Амир Омарханов стал чемпионом Казахстана по теннису. Также Амир Омарханов вышел в 1/4 финала юниорского Уимблдона в парном разряде.



