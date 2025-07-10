Амир Омарханов вышел в 1/4 финала юниорского Уимблдона в парном разряде

Амир и Егор во втором круге уверенно обыграли вторую сеянную пару турнира Тимофея Дерепаско (Россия) и Джакопо Васами (Италия) - 6:3, 6:2. Соперниками Омарханова и Плешивцева по четвертьфиналу станут южноафриканец Коннор Дойгом и индиец Крииш Тьяги.

Матч запланирован на четверг, 10 июля.

В среду же во втором круге юниорского Уимблдона сыграли еще двое казахстанцев. Зангар Нурланулы и Дамир Жалгасбай встречались с британцем Оливером Бондингом и американцем Джаггером Личем, которые получили восьмой номер посева и уступили со счетом 3:6, 6:4, 8:10.