РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:34, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Амир Омарханов вышел в 1/4 финала юниорского Уимблдона в парном разряде

    Амир Омарханов в паре с россиянином Егором Плешивцевым вышли в четвертьфинал юниорского Уимблдона. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Амир Омарханов
    Фото: ktf.kz

    Амир и Егор во втором круге уверенно обыграли вторую сеянную пару турнира Тимофея Дерепаско (Россия) и Джакопо Васами (Италия) - 6:3, 6:2. Соперниками Омарханова и Плешивцева по четвертьфиналу станут южноафриканец Коннор Дойгом и индиец Крииш Тьяги.

    Матч запланирован на четверг, 10 июля.

    В среду же во втором круге юниорского Уимблдона сыграли еще двое казахстанцев. Зангар Нурланулы и Дамир Жалгасбай встречались с британцем Оливером Бондингом и американцем Джаггером Личем, которые получили восьмой номер посева и уступили со счетом 3:6, 6:4, 8:10.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис Амир Омарханов
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают