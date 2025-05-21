173 пожара произошло с начала года на территории объектов торговли в Казахстане

Объекты торговли горят в любое время года, находясь в группе риска. Но весна в этом плане выдалась особо тревожной. С апреля по май горели склады — со стройматериалами в Туркестане, два склада — в районе «Байконыр» и рынок «Шапагат» в столице, склад с пластиковыми отходами в Талдыкоргане.

Как утверждают в МЧС, отдельной статистики нарушений пожарной безопасности на объектах торговли не ведется. Однако есть данные по зарегистрированным пожарам. К сожалению, неутешительные: за последние 10 лет на территории объектов торговли произошло 4808 пожаров. В прошлом году зарегистрирован 481 пожар, а за 4 месяца этого года — уже 173.

Инфографика: Kazinform

В Министерстве рассказали, какая профилактическая работа проводится главным и территориальными подразделениями на постоянной основе для повышения уровня безопасности и минимизации рисков для посетителей и персонала.

Согласно объективным критериям оценки степени риска, объекты торговли и развлекательные центры общей площадью строений 2000 и более кв. м относятся к высокой степени риска, общей площадью строений от 1999 до 1000 кв. м — к средней степени риска. Эти объекты проверяются, осуществляется профилактический контроль.

Предпринимательский кодекс РК предусматривает кратность проведения проверок для объектов высокой степени риска — не чаще одного раза в год, средней — не чаще одного раза в два года, для низкой степени профилактический контроль и вовсе не предусмотрен. Контроль субъектов, отнесенных к низкой степени риска, проводится только при внеплановых проверках.

— Основанием для проведения внеплановой проверки являются обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства РК при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств, — пояснили в МЧС РК.

Какие нарушения выявляются чаще всего? Либо отсутствуют, либо неисправны системы автоматической пожарной сигнализации, установки пожаротушения и оповещения людей о пожаре, загромождаются пути эвакуации, не содержатся в должном порядке электроприборы.

— С начала 2023 года особый порядок ведения проверок перешел в профилактический контроль, с посещением объекта без административного воздействия. Результаты нового государственного пожарного контроля исключают административную ответственность физических и юридических лиц, но это не касается результатов внеплановых проверок, — подчеркнули в МЧС РК.

Но даже при таком лояльном отношении к бизнесу штрафов немало. С начала года за нарушения правил пожарной безопасности по статье 410 КоАП к административной ответственности уже привлечено свыше 6 тысяч физических и юридических лиц.

— Помимо профилактического контроля и внеплановых проверок ежегодно на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе ТРЦ, ТЦ, проводятся пожарно-тактические учения. За 2024 год по стране проведено свыше 800 учений. Вместе с тем, в рамках работы по предупреждению ЧС и повышению культуры пожарной безопасности органами гражданской защиты на объектах торговли проведено свыше 4,2 тыс. противопожарных инструктажей, с охватом 84 тыс. человек и 726 тренировок по безопасной эвакуации людей при возникновении пожара, с участием свыше 66 тыс. человек, — рассказали в МЧС РК.

Ранее мы писали о причине возгорания на рынке «Шапагат» в Астане.