В Казахстане утвердили перечень из 17 прорывных проектов в различных отраслях. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Роман Скляр на заседании Правительства 3 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По каждому проекту определены меры по реализации. Продолжает динамично развиваться автомобилестроение. Объем производства с прошлого года вырос на 30%. Планируется ввод проекта мощностью 160 тысяч единиц в год. До конца 2025 года планируется реализация по производству автокомпонентов, — рассказал Р. Скляр.

Газификация в Казахстане идет полным ходом. По словам Р. Скляра, до конца 2025 года будет потрачено 194 млрд и обеспечено газом 300 000 человек. Планируется также строительство газопроводов «Актобе-Костанай» и «Талдыкорган-Ушарал».

Вместе с тем, на Кашагане строится два завода по переработке газа.

— На Карачаганаке будет построен газоперерабатывающий завод в 2028 году. Уже определен потенциальный подрядчик, — заявил зампремьера.

По его словам, на Жанаозене также будет введен в эксплуатацию газоперерабатывающий завод в 2027 году.

Планируется доведение железнодорожных тарифов до рентабельности сырьевого экспорта.

— Относительно аэрохабов будут приняты меры по созданию специальных экономических зон с упрощением таможенных процедур и развитием инфраструктуры аэропортов, — доложил Р. Скляр.

Также средства «Казаэронавигации» будут направлены на развитие аэропортов Катон-Карагая и Зайсана. Через фонд развития промышленности будет приобретен парк малых воздушных судов.

По словам Скляра, планируется 73 инвестпроекта на сумму 30 млрд долларов.

Напомним, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением на совместном заседании палат парламента, где определил новые приоритеты развития страны.