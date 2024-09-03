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    10:48, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    17 прорывных проектов утверждены в Казахстане — Роман Скляр

    Скляр
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Казахстане утвердили перечень из 17 прорывных проектов в различных отраслях. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Роман Скляр на заседании Правительства 3 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По каждому проекту определены меры по реализации. Продолжает динамично развиваться автомобилестроение. Объем производства с прошлого года вырос на 30%. Планируется ввод проекта мощностью 160 тысяч единиц в год. До конца 2025 года планируется реализация по производству автокомпонентов, — рассказал Р. Скляр.

    Газификация в Казахстане идет полным ходом. По словам Р. Скляра, до конца 2025 года будет потрачено 194 млрд и обеспечено газом 300 000 человек. Планируется также строительство газопроводов «Актобе-Костанай» и «Талдыкорган-Ушарал».

    Вместе с тем, на Кашагане строится два завода по переработке газа.

    — На Карачаганаке будет построен газоперерабатывающий завод в 2028 году. Уже определен потенциальный подрядчик, — заявил зампремьера.

    По его словам, на Жанаозене также будет введен в эксплуатацию газоперерабатывающий завод в 2027 году.

    Планируется доведение железнодорожных тарифов до рентабельности сырьевого экспорта.

    — Относительно аэрохабов будут приняты меры по созданию специальных экономических зон с упрощением таможенных процедур и развитием инфраструктуры аэропортов, — доложил Р. Скляр.

    Также средства «Казаэронавигации» будут направлены на развитие аэропортов Катон-Карагая и Зайсана. Через фонд развития промышленности будет приобретен парк малых воздушных судов.

    По словам Скляра, планируется 73 инвестпроекта на сумму 30 млрд долларов.

    Напомним, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением на совместном заседании палат парламента, где определил новые приоритеты развития страны. 

    Теги:
    Автопромышленность Правительство РК Роман Скляр Заводы Нацпроекты Инвестпроекты Газификация
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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