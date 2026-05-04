    17 новых Дворцов школьников построят в Астане до 2035 года

    В Астане планируют реализовать более 125 инвестиционных проектов в рамках нового Генерального плана развития города до 2035 года. Об этом сообщили в акимате в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

    Дворец школьников «Кәусар»
    Фото: Акорда

    Как отмечают в ведомстве, проекты охватывают ключевые отрасли - туризм, логистику, пищевую промышленность, медицину, образование, спорт, гостиничный бизнес, бизнес-центры.

    Среди них: 

    • 21 инвестиционный проект в сфере промышленности;
    • 32 объекта логистики;
    • 34 соцобъектов;
    • 38 объектов делового-коммерческого назначения.

    Реализация проектов начнется по мере оформления разрешительных документов. Сегодня они на стадии подготовки.

    Отдельный акцент в Генплане сделан на социальной инфраструктуре. Так, до 2035 года в Астане предусмотрено строительство: 

    • 138 общеобразовательных школ;
    • 190 отдельностоящих детских садов, что на 40 объектов больше, чем планировалось ранее; 
    • 115 объектов здравоохранения, в том числе 89 амбулаторно-поликлинических объектов, 20 больничных стационаров, санаторий и Центр экспертизы лекарственных растений;
    • 104 объекта спорта, из них - 69 физкультурно-оздоровительные центры.
    • 17 дворцов школьников. 

    Ранее сообщалось, что в Астане благоустроят порядка 750 дворовых и общественных пространств согласно новому Генеральному плану до 2035 года.

    Данира Искакова
