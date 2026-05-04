17 новых Дворцов школьников построят в Астане до 2035 года

В Астане планируют реализовать более 125 инвестиционных проектов в рамках нового Генерального плана развития города до 2035 года. Об этом сообщили в акимате в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

Как отмечают в ведомстве, проекты охватывают ключевые отрасли - туризм, логистику, пищевую промышленность, медицину, образование, спорт, гостиничный бизнес, бизнес-центры.

Среди них:

21 инвестиционный проект в сфере промышленности;

32 объекта логистики;

34 соцобъектов;

38 объектов делового-коммерческого назначения.

Реализация проектов начнется по мере оформления разрешительных документов. Сегодня они на стадии подготовки.

Отдельный акцент в Генплане сделан на социальной инфраструктуре. Так, до 2035 года в Астане предусмотрено строительство:

138 общеобразовательных школ;

190 отдельностоящих детских садов, что на 40 объектов больше, чем планировалось ранее;

115 объектов здравоохранения, в том числе 89 амбулаторно-поликлинических объектов, 20 больничных стационаров, санаторий и Центр экспертизы лекарственных растений;

104 объекта спорта, из них - 69 физкультурно-оздоровительные центры.

17 дворцов школьников.

Ранее сообщалось, что в Астане благоустроят порядка 750 дворовых и общественных пространств согласно новому Генеральному плану до 2035 года.