17 новых Дворцов школьников построят в Астане до 2035 года
В Астане планируют реализовать более 125 инвестиционных проектов в рамках нового Генерального плана развития города до 2035 года. Об этом сообщили в акимате в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.
Как отмечают в ведомстве, проекты охватывают ключевые отрасли - туризм, логистику, пищевую промышленность, медицину, образование, спорт, гостиничный бизнес, бизнес-центры.
Среди них:
- 21 инвестиционный проект в сфере промышленности;
- 32 объекта логистики;
- 34 соцобъектов;
- 38 объектов делового-коммерческого назначения.
Реализация проектов начнется по мере оформления разрешительных документов. Сегодня они на стадии подготовки.
Отдельный акцент в Генплане сделан на социальной инфраструктуре. Так, до 2035 года в Астане предусмотрено строительство:
- 138 общеобразовательных школ;
- 190 отдельностоящих детских садов, что на 40 объектов больше, чем планировалось ранее;
- 115 объектов здравоохранения, в том числе 89 амбулаторно-поликлинических объектов, 20 больничных стационаров, санаторий и Центр экспертизы лекарственных растений;
- 104 объекта спорта, из них - 69 физкультурно-оздоровительные центры.
- 17 дворцов школьников.
Ранее сообщалось, что в Астане благоустроят порядка 750 дворовых и общественных пространств согласно новому Генеральному плану до 2035 года.