РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:20, 10 Июль 2025 | GMT +5

    1,7 млн туристов ожидается в 2025 году в Астане

    Астана продолжает наращивать туристический потенциал, превращаясь в одну из ключевых культурных площадок региона. Об этом сообщил руководитель Центра развития туризма столицы Артём Квашук, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана
    Фото: Kazinform

    «Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к Астане со стороны международных артистов, организаторов и туристов. По итогам прошлого года Астана приняла более 1,5 млн туристов, из которых 340 тысяч — иностранные гости. В этом году мы ожидаем ещё больший поток — порядка 1,7 млн туристов. Только за первый квартал текущего года город уже посетили свыше 300 тыс. человек, из них 68 тыс. — туристы из-за рубежа», — сообщил Артём Квашук.

    По его словам, столица всё больше ассоциируется не только с политическими и деловыми событиями, но и с масштабными культурными мероприятиями.

    «Астана сегодня — это не только политический и деловой центр, но и активная культурная площадка. Проведение таких масштабных мероприятий, как концерт Backstreet Boys, привлекает в город платежеспособных туристов, стимулирует экономику и усиливает интерес к столице на международной арене», — отметил он.

    Городская инфраструктура готова к приему гостей.

    «Инфраструктура города хорошо развита и полностью готова к приёму гостей. В Астане функционирует 299 гостиниц, в том числе 9 — пятизвездочных, а также около 100 отелей категории 3–4 звезды», — добавил глава Центра развития туризма.

    Число культурных и деловых событий также растёт.

    «С каждым годом Астана укрепляет статус города событий — если в прошлом году было проведено 128 мероприятий, то в этом запланировано уже 201», — сообщил А.Квашук.

    По его словам, эффект от подобных мероприятий выходит далеко за рамки самой площадки.

    «Подобные мероприятия оказывают выраженный мультипликативный эффект — это рост загрузки гостиниц, увеличение потока в рестораны, транспорт, торговые и культурные объекты. Один концерт становится толчком для десятков смежных отраслей», — заключил он.

    Ранее мы писали, что концерты мировых звезд принесут в бюджет Казахстана более 1 млрд тенге.

    Теги:
    Туризм Культура Регионы Астана Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают