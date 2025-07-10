1,7 млн туристов ожидается в 2025 году в Астане

«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к Астане со стороны международных артистов, организаторов и туристов. По итогам прошлого года Астана приняла более 1,5 млн туристов, из которых 340 тысяч — иностранные гости. В этом году мы ожидаем ещё больший поток — порядка 1,7 млн туристов. Только за первый квартал текущего года город уже посетили свыше 300 тыс. человек, из них 68 тыс. — туристы из-за рубежа», — сообщил Артём Квашук.

По его словам, столица всё больше ассоциируется не только с политическими и деловыми событиями, но и с масштабными культурными мероприятиями.

«Астана сегодня — это не только политический и деловой центр, но и активная культурная площадка. Проведение таких масштабных мероприятий, как концерт Backstreet Boys, привлекает в город платежеспособных туристов, стимулирует экономику и усиливает интерес к столице на международной арене», — отметил он.

Городская инфраструктура готова к приему гостей.

«Инфраструктура города хорошо развита и полностью готова к приёму гостей. В Астане функционирует 299 гостиниц, в том числе 9 — пятизвездочных, а также около 100 отелей категории 3–4 звезды», — добавил глава Центра развития туризма.

Число культурных и деловых событий также растёт.

«С каждым годом Астана укрепляет статус города событий — если в прошлом году было проведено 128 мероприятий, то в этом запланировано уже 201», — сообщил А.Квашук.

По его словам, эффект от подобных мероприятий выходит далеко за рамки самой площадки.

«Подобные мероприятия оказывают выраженный мультипликативный эффект — это рост загрузки гостиниц, увеличение потока в рестораны, транспорт, торговые и культурные объекты. Один концерт становится толчком для десятков смежных отраслей», — заключил он.

Ранее мы писали, что концерты мировых звезд принесут в бюджет Казахстана более 1 млрд тенге.