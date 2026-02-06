РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:56, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    17 машин застряли в снежном заносе в области Жетысу

    В области Жетысу спасатели эвакуировали 32 человека, оказавшихся на трассе из-за непогоды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    непогода метель
    Фото: pixabay.com

    На закрытом участке автодороги «Ушарал — Достык» в Алакольском районе не смогли продолжить движение 17 автомобилей — 6 легковых и 11 грузовых. В них находились 32 человека, в том числе двое детей.

    Сотрудники МЧС в условиях сильного ветра и метели эвакуировали пассажиров в ближайший пункт обогрева. По информации ведомства, медицинская помощь никому не потребовалась.

    Также в МЧС напомнили водителям о необходимости учитывать штормовые предупреждения и рекомендовали воздержаться от поездок в период ухудшения погодных условий.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

    Регионы Казахстана Область Жетысу Трассы Авто Непогода
    Айгерим Коппаева
