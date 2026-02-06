17 машин застряли в снежном заносе в области Жетысу

На закрытом участке автодороги «Ушарал — Достык» в Алакольском районе не смогли продолжить движение 17 автомобилей — 6 легковых и 11 грузовых. В них находились 32 человека, в том числе двое детей.

Сотрудники МЧС в условиях сильного ветра и метели эвакуировали пассажиров в ближайший пункт обогрева. По информации ведомства, медицинская помощь никому не потребовалась.

Также в МЧС напомнили водителям о необходимости учитывать штормовые предупреждения и рекомендовали воздержаться от поездок в период ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.