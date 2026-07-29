17 казахстанцев вернули из трудового рабства в Мьянме, Камбодже и Лаосе с начала года

С начала 2026 года из Мьянмы, Камбоджи и Лаоса в Казахстан возвращены 17 граждан, оказавшихся в трудовом рабстве. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

По данным ведомства, безопасному возвращению казахстанцев на родину содействовали отечественные дипломаты.

— По состоянию на 20 мая 2026 года при содействии посольства Казахстана в Таиланде из Мьянмы на родину были возвращены пять граждан. Кроме того, при участии посольства Казахстана во Вьетнаме из Камбоджи возвращены восемь, а из Лаоса — четыре гражданина Казахстана, — говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что с 2022 года благодаря помощи казахстанских дипломатов из-за рубежа были возвращены 66 граждан Казахстана, ставших жертвами незаконного удержания и трудовой эксплуатации.

Напомним, только из Мьянмы за последние годы на родину были возвращены 49 граждан Казахстана после освобождения из скам-центров.

Ранее сообщалось, что Казахстан ужесточает меры по борьбе с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией.