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    49 казахстанцев вернули из Мьянмы после освобождения из скам-центров

    С 2022 по 2025 годы из Мьянмы были освобождены и возвращены в Казахстан 49 граждан страны, ставших жертвами торговли людьми, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мошенничество, мошенники, скам
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По словам посла по особым поручениям МИД РК Станислава Василенко, проблема связана с вовлечением граждан в схемы трудовой эксплуатации и принуждения к преступной деятельности за рубежом.

    — Для Казахстана особую обеспокоенность вызывает вовлечение наших граждан в схемы трудовой эксплуатации и принуждения к преступной деятельности в странах Юго-Восточной Азии и Аравийского полуострова, — заявил Василенко.

    Основная координация по возвращению граждан из Мьянмы осуществляется Посольством Казахстана в Таиланде во взаимодействии с властями двух стран, международными организациями и гуманитарными структурами.

    В 2025 году домой вернулись 20 казахстанцев. Кроме того, Казахстан оказал помощь гражданам других государств, включая Кыргызстан и Таджикистан, оказавшимся в аналогичной ситуации.

    — По состоянию на май 2026 года было освобождено и репатриировано 5 граждан, что существенно ниже показателей предыдущих лет, — сообщил дипломат.

    Он отметил, что снижению числа таких случаев способствуют профилактическая работа госорганов, усиление межведомственного взаимодействия и информирование граждан о рисках нелегального трудоустройства через интернет и социальные сети.

    Ранее Казахстанский опыт в борьбе с торговлей людьми представлен на конференции ОБСЕ.

    Торговля людьми Мошенничество Казахстанцы Интернет-мошенничество МИД РК
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
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