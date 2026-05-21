Казахстан ужесточает меры по борьбе с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией

В Казахстане на системной основе реализуется комплекс мер по противодействию торговле людьми и предотвращению случаев трудовой эксплуатации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственной инспекции труда Республики Казахстан Сәкен Жүніс в ходе круглого стола на тему «Закон о торговле людьми и правоприменительная практика», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил спикер, государственные органы ведут совместную работу по выявлению и предупреждению подобных правонарушений.

— Совместная деятельность государственных органов направлена на усиление профилактической работы, повышение информированности населения, совершенствование механизмов выявления жертв торговли людьми и обеспечение защиты трудовых прав работников, — подчеркнул зампред Комитета госинспекции труда РК Сәкен Жүніс.

По его словам, в рамках межведомственного взаимодействия Комитет государственной инспекции труда совместно с Министерством внутренних дел проводит рейдовые и профилактические мероприятия. Особое внимание уделяется проверкам крестьянских и животноводческих хозяйств, включая отдаленные и труднодоступные регионы страны.

Как уточнил представитель ведомства в ходе выступления, параллельно проводится разъяснительная работа с работодателями по вопросам соблюдения трудового законодательства, оформления трудовых отношений и обеспечения безопасных условий труда.

— Также проводится системная работа по профилактике и выявлению возможных рисков трудовой эксплуатации в рамках межведомственного взаимодействия и выездных мероприятий. По информации Комитета государственной инспекции труда, по итогам 2025 года и на текущий период обращений о фактах торговли людьми в ведомство не поступало, а в ходе проверок такие случаи выявлены не были, — резюмировал Сәкен Жүніс.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из стран «Золотого треугольника» вывезли 40 казахстанцев.