16% всей сельхозпродукции страны производит Акмолинская область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Акмолинской области был собран рекордный урожай зерна, который составил 5,3 млн тонн при средней урожайности 11,6 центнера с гектара. Итоги развития агропромышленной отрасли и подготовку к предстоящим весенне-полевым работам 2023 года были обсуждены на ежегодной встрече с сельхозтоваропроизводителями региона в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот день возле ДК «Кокшетау» прошла выставка сельскохозяйственной техники, на которой были представлены новые модели комплексов, сеялок, комбайнов, тракторов и другой современной техники, необходимой для аграриев.

«Глава государства особое внимание уделяет реальному сектору экономики, где одним из ключевых является развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Акмолинская область является крупным зерносеющим регионом с большим потенциалом развития. Занимая всего 5,4% территории страны, мы производим 16% всей сельскохозяйственной продукции республики. Среднегодовое производство зерна за последние 3 года составило 5,2 млн тонн, что позволяет обеспечивать внутренние потребности области и ежегодно экспортировать более 2 млн тонн зерна в ближнее и дальнее зарубежье. В прошлом году нашими аграриями получен хороший урожай в объеме 5,4 млн тонн зерна при средней урожайности 11,6 центнеров с гектара», - отметил, открывая совещание, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Как подчеркнул спикер, наряду с производством растениеводческой продукции большое внимание в области уделяется и развитию животноводства. За прошлый год объем валовой продукции животноводства превысил 322 млрд тенге. Это одно из передовых мест в республике. В области произвели 190 тысяч тонн мяса, более 400 тысяч тонн молока, более 730 млн штук яиц. Планомерная работа идет по увеличению количества мясных ферм.

«В рамках реализации инвестиционных проектов в сфере АПК Правительством для Акмолинской области в текущем году впервые выделено более 15 млрд тенге для финансирования крупных проектов специализированных молочно-товарных ферм. В текущем году планируем начать строительство 7 крупных МТФ с общим поголовьем более 6 тысяч. В целом по итогам прошлого года объем валовой продукции сельского хозяйства составил свыше 1 трлн тенге. Достигнутые результаты во многом стали возможны благодаря поддержке государства, которая в прошлом году составила 122 млрд тенге, порядка 2 тысяч сельхозтоваропроизводителей области были охвачены возвратными средствами и субсидированием на 55 млрд тенге», - добавил глава региона.

Подробнее о реализации инвестиционных проектов, развитие отраслей животноводства, переработке продукции, оснащении техники и государственной поддержке рассказал заместитель акима области Малгаждар Таткеев.

«По итогам 2022 года объем валовый продукции сельского хозяйства составил свыше 1 трлн тенге, что является одним из лучших показателей по республике. Привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составили 97,3 млрд тенге, инвестиции в производство продуктов питания - 24,5 млрд тенге, что в 2 раза больше уровня 2021 года», - отметил Малгаждар Таткеев.

В регионе в рамках реализации инвестпроектов продовольственного пояса в 2022 году реализовано 32 проекта на сумму 17,5 млрд тенге. В рамках развития мясного животноводства в 2022 году было запланировано создание 104 ферм с приобретением 4,5 тысячи голов КРС, создано 111 ферм на 6 тысяч голов. В рамках развития молочного животноводства было запланировано создание 11 ферм на 2,4 тысячи голов, реализовано 11 ферм на 1,5 тысячи голов.

В настоящее время в области сохраняется положительная динамика по увеличению переработки сельскохозяйственной продукции. Предприятиями произведено продуктов питания на сумму более 181 млрд тенге. Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимает мясоперерабатывающая отрасль – 53%, молочная – 15,3%, зерноперерабатывающая – 13,9%, хлеб и хлебобулочная – 3%, прочие отрасли – 14,8%.

«В текущем году, согласно прогнозной структуре посевных площадей, яровой сев сельскохозяйственных культур планируем разместить на площади 5,2 млн гектаров, что выше показателей прошлого года на 43,1 тысячи гектаров. Есть твердая уверенность, что земледельцы области достойно справятся с поставленной задачей и проведут посевные работы в оптимальные сроки и на высоком агротехническом уровне», - отметил выступающий.

Для этого есть все основания. На сегодняшний день регион полностью обеспечен семенами сельскохозяйственных культур. Нельзя забывать и о технической оснащенности. В посевной кампании текущего года планируется участие порядка 15,1 тысячи тракторов, 16,6 тысячи сеялок и 1,5 тысячи единиц высокопроизводительных посевных комплексов. Этой техникой планируется провести посев порядка 70% всей посевной площади, а это примерно 3,2 млн гектаров.

С начало года приобретено 366 единиц сельхозтехники на сумму около 16,7 млрд тенге. Государство оказывает большую господдержку. Возврат в рамках программы инвестиционного субсидирования составляет до 25%, только в текущем году по данной программе было просубсидировано техники и оборудования на сумму 1,1 млрд тенге, в прошлом году выплачено 7 млрд тенге.

Одним из основных условий своевременного проведения посевной кампании является наличие ГСМ. Государством на протяжении многих лет оказывается огромная поддержка сельского хозяйства в вопросах приобретения горюче-смазочных материалов для проведения весенне-полевых и уборочных работ.

В текущем году агропромышленному комплексу на весенне-полевые работы выделен гарантированный объем дизтоплива по фиксированным ценам – 74,3 тысячи тонн по цене 220 тенге за 1 литр.

«Достижения в агропромышленном секторе области во многом стали возможным благодаря соответствующей государственной поддержке, которая в текущем году составила 85 млрд тенге. Реализуемые государством программы поддержки сельского хозяйства, обеспеченные большими объемами финансовых средств, дают возможность проведения коренных преобразований в отрасли, полного переоснащения материально-технической базы сельхозформирований. Надо по максимуму использовать эти возможности», - добавил выступающий.

Подводя итоги совещания, глава области напомнил о проблемных вопросах, связанных с неиспользованием земли, паев и дефицита пастбищ.

«Данные вопросы решаются поэтапно. В результате в прошлом году возвращено 302 тысячи гектаров, из них на нужды населения – 89 тысяч гектаров. Еще один важный вопрос – это налоговая нагрузка на 1 гектар пашни. В связи с этим, акимам регионов, где имеются низкие показатели, совместно с департаментом госдоходов необходимо провести точечный анализ причин снижения налоговой нагрузки и до конца текущего года исправить данную ситуацию», - резюмировал Ермек Маржикпаев.