16 социальных проектов реализованы в Мангистауской области в этом году

Она отметила, что эти проекты направлены на социальное и гражданское развитие общества. В частности, были проведены интеллектуальные куизы «Адал қоғам» для государственных служащих, «Qazaq Pride», направленные на популяризацию государственных символов, а также пропаганде наследия общественных деятелей.

Реализованы проекты «Content Hub» для пресс-секретарей, «Қоғам дерті», также программа «Umay», направленная на развитие женского лидерства.

В этом списке ещё проект «Көшбасшылар керуені» для членов общественных советов и представителей гражданского сектора, а также проекты, направленные на продвижение семейных ценностей, и мероприятия в рамках Года рабочих профессий. Важное место среди проектов занял 45-дневный экологический челлендж «Таза Маңғыстау» в рамках «Таза Қазақстан» и др.

— Эти и другие проекты охватили важные направления социального развития и отличались качественным исполнением региональных инициатив. Также организованные проекты отличаются глубиной содержания, социальной значимостью и проводятся на должном уровне, — подчеркнула Гульмира Балгожаева.

Она также отметила, что в Мангистауской области действуют 26 этнокультурных объединений. Они реализуют специальные общественные проекты по 13 направлениям в целях укрепления и развития деятельности общественных структур Ассамблеи народа Казахстана.

— В рамках 13 общественных проектов Ассамблеи народа Казахстана было организовано около 150 мероприятий, охватившие более 10 тысяч человек. Также одной из основных составляющих деятельности АНК является этномедиация. Региональный совет по этномедиации проводит систематическую работу по укреплению общественной гармонии в регионе, предотвращению проблем, возникающих в межэтнических отношениях, и развитию культуры медиации. Утвержден годовой план работы, и по его результатам каждый месяц проводилось порядка 40 мероприятий, охвативших в общей сложности 1674 человек, — проинформировала Гульмира Балгожаева.

Добавим, что в рамках государственного информационного заказа ведется информационная работа по формированию социально-экономического имиджа региона. С начала года было разработано 25 медиапланов в различных направлениях.