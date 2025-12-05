16 нелегальных процедурных кабинетов выявили в Карагандинской области

В Карагандинской области обнаружен 121 объект, оказывающий услуги процедурных кабинетов. Однако лишь часть из них работает законно: по данным мониторинговых групп, созданных акиматом региона совместно с управлением здравоохранения и общественниками, проверки охватили 16 объектов, в которых были сведения об отсутствии разрешительных документов. Нарушения выявлены в 13 кабинетах, и почти все они касались грубых несоответствий требованиям законодательства.

Проверки регистрировались в департаменте Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры. В ходе инспекций специалисты фиксировали широкий спектр нарушений — от отсутствия лицензии до хранения просроченных препаратов. В некоторых кабинетах медицинские услуги оказывали лица без квалификации и права допуска к подобной деятельности. Нередко выявлялось отсутствие договоров, незарегистрированные лекарственные средства, незаконная реклама и полное отсутствие медицинской документации.

Два объекта после проверок добровольно отказались от лицензии, так как не соответствовали квалификационным требованиям. Остальным нарушителям были назначены меры в рамках действующего законодательства.

Определить, сколько пациентов успели принять нелегальные процедурные кабинеты, часто невозможно.

— Во многих точках отсутствовала регистрация услуг и медицинские документы. Это делалось намеренно — чтобы скрыть реальный объем деятельности, — отмечают в департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по Карагандинской области.

Работа нелегальных процедурных кабинетов, по словам специалистов, представляет серьезную угрозу. Процедуры могут выполняться людьми без медицинского образования, в помещениях, не отвечающих санитарным требованиям, с использованием сомнительных или незарегистрированных препаратов. Это создает риск инфекций, тяжелых осложнений и необратимого вреда здоровью. В соседних регионах уже фиксировались случаи летальных исходов после подобного «лечения».

Жителям Карагандинской области напоминают: безопасные медицинские процедуры можно получить в государственных поликлиниках по месту прикрепления, а также в частных клиниках, имеющих действующие лицензии. Перед обращением важно проверить наличие соответствующих документов — это можно сделать через портал eLicense.

Также пациент вправе получить полную информацию о диагнозе, лечении, рисках и альтернативных методах в соответствии со статьей 134 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Медицинские работники, согласно статье 271 этого же Кодекса, обязаны соблюдать этические нормы, оказывать помощь в соответствии с квалификацией и содействовать укреплению здоровья населения.

Специалисты призывают карагандинцев проявлять бдительность: здоровье — не сфера, где можно рисковать ради экономии или удобства.

Напомним, около 250 процедурных кабинетов добровольно закрылись в ходе проверок Минздрава РК.