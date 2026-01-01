155 дней в плену: Таиланд вернул на родину 18 камбоджийских военных

Как сообщает камбоджийское государственное агентство Agence Kampuchea Presse (AKР), военнослужащие были переданы Камбодже в 10:00 по местному времени через пограничный переход Prum–Ban Pak Kard, расположенный между камбоджийской провинцией Пайлин и тайской провинцией Чантхабури.

Данный погранпункт на данный момент остается единственным открытым переходом между двумя странами после произошедших столкновений.

Ожидалось, что передача военнослужащих состоится накануне, однако Таиланд заявил о переносе процедуры, обвинив Камбоджу в нарушении воздушного пространства с применением 250 беспилотных летательных аппаратов.

По данным представителей министерства обороны Камбоджи, военные были задержаны тайскими силами спустя несколько часов после подписания соглашения о прекращении огня между двумя странами в июле.

Таиланд ранее заявлял, что освободит 18 камбоджийских военнослужащих при условии непрерывного соблюдения режима прекращения огня в течение 72 часов после подписания соглашения 27 декабря.

Тайско-камбоджийский спор

Таиланд и Камбоджа, имеющие общую границу протяженностью 817 километров, на протяжении длительного времени остаются вовлеченными в территориальный спор, корни которого уходят в конец XIX века, в период французской колониальной оккупации Камбоджи.

Первые серьезные столкновения произошли в 2008 году, когда Камбоджа предприняла попытку включить храм XI века, расположенный на спорной территории, в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После нарушения пограничных соглашений между Таиландом и Камбоджей 28 мая в регионе имели место кратковременные столкновения, однако стороны договорились о мирном урегулировании конфликта.

Спустя примерно два месяца, 24 июля, на границе вновь вспыхнули боевые действия, в результате которых погибли 32 человека с обеих сторон.

26 октября с цнлью урегулирования пограничных столкновений, вспыхнувших в июле, было пописано «мирное соглашение» с участием президента США Дональда Трампа.

Вопреки объявленному перемирию, 7 декабря между двумя странами вновь вспыхнули столкновения, в ходе которых погибли не менее 47 человек, еще более одного миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

На заседании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 22 декабря сторонам не удалось достичь соглашения о прекращении пограничной напряженности.

После возобновления переговоров 24 декабря, 27 декабря была подписана «Совместная декларация», в соответствии с которой между двумя странами вновь было объявлено прекращение огня.