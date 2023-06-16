150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В 25 км от села Шалкар в Коргалжынском районе загорелся камыш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

На месте организован оперативный штаб под руководством акима района и начальника ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской области.

«В тушении задействованы 43 человек и 17 единиц техники. Тушение производится с воздуха, так как тушение наземным путем не представляется возможным из-за сильного порывистого ветра и из-за болотистой местности. Всего осуществлено 52 сброса воды общим объемом более 150 тонн», - сообщили в ведомстве.





Напомним, вчера в Коргалжынском районе Акмолинской области на территории ГНПП «Коргалжынский заповедник» произошло возгорание камыша.