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150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 20:14
150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области Фото: пресс-служба Акмолинского областного акимата

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В 25 км от села Шалкар в Коргалжынском районе загорелся камыш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

На месте организован оперативный штаб под руководством акима района и начальника ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской области.

«В тушении задействованы 43 человек и 17 единиц техники. Тушение производится с воздуха, так как тушение наземным путем не представляется возможным из-за сильного порывистого ветра и из-за болотистой местности. Всего осуществлено 52 сброса воды общим объемом более 150 тонн», - сообщили в ведомстве.

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Напомним, вчера в Коргалжынском районе Акмолинской области на территории ГНПП «Коргалжынский заповедник» произошло возгорание камыша.

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