150 казахстанцам присудили международную стипендию «Болашак»

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе заседания было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 150 гражданам Казахстана.

Из общего числа стипендиатов 120 человек будут обучаться в магистратуре, 6 — в докторантуре, а 24 казахстанца пройдут стажировку в ведущих мировых университетах и производственных центрах.

Особое внимание уделено приоритетным направлениям подготовки – более двух третей стипендий распределено по естественно-техническим дисциплинам.

Кроме того, 33 казахстанцам присуждены гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах. При этом Ерлан Карин отметил необходимость тщательного отбора претендентов на научные стажировки в соответствии с установками Послания Главы государства, озвученного 2 сентября. Поэтому на научные стажировки будут направляться только особо востребованные специалисты по наиболее значимым для экономики направлениям.

В завершение заседания Государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшему совершенствованию процессов реализации международной стипендии «Болашак» и программы научных стажировок, подчеркнув их важную роль в развитии научного потенциала страны.