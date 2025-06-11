15 школ и 11 детсадов построят в Астане в этом году

— Уделяем особое внимание строительству социальных объектов. Это школы, детсады, Дворцы школьников, объекты медицины и др. К примеру, в столице с 2017 года перестали строить государственные детские сады. Ранее мы возобновили их строительство. Проделали большую системную работу: определили первые земельные участки, подготовили инженерные сети и другую необходимую инфраструктуру, — написал Женис Касымбек.

Фото: акимат Астаны

С депутатом Мажилиса Парламента РК Муратом Абеновым был посещен ряд строящихся социальных объектов. По словам акима Астаны, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 11 детских садов: 5 детских садов на 1500 мест за счёт местного бюджета, 4 детских сада на 1094 места за счёт частных инвестиций, детский сад на 185 мест на первых этажах жилых зданий, а также модернизированное здание под детский сад на 120 мест. Данные детские сады позволят создать 2899 мест.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, в течение нового учебного года будут открыты еще 15 школ. В прошедшем учебном году построили и открыли 24 учебных заведения. 16 из них в рамках нацпроекта «Комфортная школа». В строительство социальных объектов также привлекаются частные средства.

— Таким образом, развиваем столицу как с акцентом на социальную, так и на инженерную инфраструктуру. Так, к примеру, ранее в городе построили ряд газовых тепловых станций, станцию питьевой воды (НФС 3), строим электрическую подстанцию «Арай», ГТС «Тельмана», сети канализации и др. Данные объекты жизнеобеспечения дают городу тепло, воду, электричество, — написал аким Астаны.

Ранее сообщалось, что до конца года в Казахстане построят еще 112 комфортных школ.