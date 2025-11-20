15 проектов на 55 млрд тенге готовят к запуску в Восточном Казахстане

По словам главы региона, значительный импульс инвестиционной работе придал прошедший в сентябре форум «Алтай Инвест», подтвердивший статус ВКО как динамично развивающейся инвестиционной площадки.

— Мероприятие собрало более 300 участников из 10 стран, по итогам которого подписано 40 меморандумов на 740 млрд тенге, — отметил Сактаганов в СЦК.

Особое место в инвестиционной стратегии занимает развитие горно-металлургического комплекса.

— Для этого планируется активная разработка месторождений Ново-Лениногорского, Долинного и Чекмарь, а также других разведанных ресурсов, — отметил аким. — На очереди — реализация проектов по строительству горно-обогатительного комбината в Тарбагатайском районе и компаний «Алатау Литий» и Крида Корпорейшн в Уланском районе.

Как сообщили в области, добыча сырья в регионе также осваивается техногенным способом. Это позволит вовлечь в оборот ранее недоступные запасы и извлекать ценные металлы из старых хвостохранилищ.

Восточный Казахстан намерен укрепить позиции в качестве ведущего поставщика топлива для атомной энергетики.