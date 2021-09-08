15 млрд тенге выделили на сельскохозяйственную науку в Казахстане в 2021 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в этом году на сельскохозяйственную науку выделено 15 млрд тенге. Об этом в ходе Первого международного форума молодых ученых «Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития» сообщил вице-президент Национальной академии наук РК, академик Тлектес Есполов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что по программе «Болашак», учрежденной Первым Президентом РК - Елбасы, за эти годы обучились 14 269 стипендиатов, гранатовое финансирование молодых ученых в Казахстане возросло до трех млрд тенге.

«В этом году на сельскохозяйственную науку выделено 15 млрд тенге. За 2018-2020 годы учеными-аграрниками по итогам реализации 36 научных программ получено 1050 результатов. В рамках национального проекта развития агропромышленного комплекса страны на 2022-2026 годы Министерством сельского хозяйства предусмотрено выделение гранатового финансирования молодым ученым на 2022-2023 годы 200 грантов, на 2024-2025 годы еще 200 грантов по 30 миллионов тенге сроком на два года, где в составе творческой научной группы 70-80% должны быть молодые ученые в возрасте до 35 лет. Такая целенаправленная работа позволит увеличить эффект от аграрной науки к 2025 году до 40% и уровень трудоустройства выпускников по аграрным специальностям до 55%», - сказал Тлектес Есполов.

По его словам, в КазНАИУ для проведения научных исследовании ученым, докторантам, магистрантам создана научно-образовательная инфраструктура. Функционирует международный агропромышленный ХАБ, в состав которого входит 7 научно-исследовательских институтов, 8 инновационных центров, 49 исследовательских лаборатории, 18 международных научных центров, созданных на базе реальных проектов. Учеными реализуются исследовательские, внедренческие и международные проекта на 2021-2023 годы на сумму более 8 млрд тенге, из которых 45% выполняются под руководством молодых ученых.