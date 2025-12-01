15 млн мальков спасли в Кызылординской области

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, за 11 месяцев текущего года из водоемов выловили 4 800 тонн рыбы. Из них 93% приходится на Малое Аральское море.

— 2 028,7 тонн рыбной продукции экспортированы в 8 зарубежных стран. Четыре из 11 рыбоперерабатывающих заводов имеют право экспортировать продукцию в страны Европейского Союза. В 2025 году озерно-товарные рыбные хозяйства планируют довести объем выращивания рыбы до 1,5 тыс. тонн, — говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе действуют 80 озерно-товарных рыбных хозяйств. В 2025 году из областного бюджета на субсидирование 30% затрат на приобретение рыбных кормов для выращивания рыбы выделено 10,1 млн тенге.

— Утвержден план мероприятий по спасению мальков рыбы, оставшихся на рисовых полях. В соответствии с этим, в августе, сентябре и октябре были сформированы рабочие группы, которые провели интенсивную работу. В результате спасено 15 млн мальков рыбы, — говорится в официальном сообщении управления.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2021 года число рыбных хозяйств в Казахстане выросло в четыре раза и достигло 650.