    22:24, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    15 млн мальков спасли в Кызылординской области

    164 озера и Малое Аральское море в Кызылординской области полностью переданы природопользователям на конкурсной основе сроком от 5 до 49 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    15 млн мальков рыбы спасли в Кызылординской области
    Фото: управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

    По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, за 11 месяцев текущего года из водоемов выловили 4 800 тонн рыбы. Из них 93% приходится на Малое Аральское море.

    — 2 028,7 тонн рыбной продукции экспортированы в 8 зарубежных стран. Четыре из 11 рыбоперерабатывающих заводов имеют право экспортировать продукцию в страны Европейского Союза. В 2025 году озерно-товарные рыбные хозяйства планируют довести объем выращивания рыбы до 1,5 тыс. тонн, — говорится в сообщении.

    В настоящее время в регионе действуют 80 озерно-товарных рыбных хозяйств. В 2025 году из областного бюджета на субсидирование 30% затрат на приобретение рыбных кормов для выращивания рыбы выделено 10,1 млн тенге.

    — Утвержден план мероприятий по спасению мальков рыбы, оставшихся на рисовых полях. В соответствии с этим, в августе, сентябре и октябре были сформированы рабочие группы, которые провели интенсивную работу. В результате спасено 15 млн мальков рыбы, — говорится в официальном сообщении управления.

    Напомним, ранее сообщалось, что с 2021 года число рыбных хозяйств в Казахстане выросло в четыре раза и достигло 650.

    Теги:
    Регионы Казахстана Озеро Кызылординская область Природа Рыбоводство
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
