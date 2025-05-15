15 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

60 лет назад (1965) родилась АБДЫКАЛИКОВА Гульшара Наушаевна — политический и государственный деятель Республики Казахстан.

Фото: old.kzvesti.kz

Родилась в Кызылординской области. Окончила Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности, экономист (1987).

Трудовая деятельность: старший специалист, начальник отдела Кызылординского областного управления социальной защиты населения (1987-1994); консультант Комитета Верховного Совета РК по социальной защите населения (1994-1995); начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства социальной защиты населения РК (1995-1996); начальник управления, заместитель директора, директор департамента социального обеспечения и социальной политики Министерства труда и социальной защиты населения РК (1997-2003); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2003-2005); председатель правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (2005-2006); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2006-2007); ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (2007-2008); советник Президента РК — председатель Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте РК (2008-2009); министр труда и социальной защиты населения РК (2009-2012); советник Президента РК — председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (2012-2013); заместитель Премьер-Министра РК (2013-2014); Государственный секретарь РК (2014-2019); заместитель Премьер-министра РК (02.2019-08.2019); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, председатель Комитета по социально-культурному развитию (2019-2020); аким Кызылординской области (2020-2022).

Награждена орденами «Парасат» (2009), «Барыс» 3 ст.; медалями «Астана» (1998), «Ерен еңбегі үшін» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «20 жыл Астана» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл» (2021).

41 год назад (1984) родилась ЮСУПОВА Алия Махсутовна — казахстанская спортсменка, президент Казахстанской федерации гимнастики, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Фото: olympic.kz

Родилась в г. Шымкенте.

Выступала за сборную Казахстана, представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях. Участница двух летних олимпиад — в Афинах (2004) и Пекине (2008).

Тренировалась в России по приглашению Ирины Александровны Винер. Абсолютная чемпионка Казахстана 2000–2009 годов. Многократная чемпионка Азии. Победительница Азиатских игр 2006 года в Дохе и вице-чемпионка Азиатских игр в Пусане в 2002 году. На чемпионатах мира, начиная со своего дебюта в 2001 году в Мадриде, стабильно входила в десятку лучших гимнасток планеты по результатам многоборья.

После завершения гимнастической карьеры занялась тренерской деятельностью, открыв школу художественной гимнастики в г. Шымкенте; главный тренер сборной Казахстана по художественной гимнастике (2012-2025).

Награждена орденами «Құрмет» (2012), «Парасат» (2018), медалью «За трудовое отличие» (Казахстан) (2004).

40 лет назад (1985) родился ЖОЛМАНОВ Азамат Сагатович — ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Фото: Новый Вестник

Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л. Н. Гумилева, специальность «международные отношения»; магистратуру Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: эксперт департамента внешних связей и инвестиций Министерства сельского хозяйства РК; научный сотрудник, заведующий Сектором и заместитель директора Научно-исследовательского института; заместитель директора Института профессионального развития государственных служащих; директор Карагандинского филиала Академии государственного управления при Президенте РК; директор департамента стратегических разработок и международных программ Агентства РК по делам государственной службы; заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (07.02.02.27.2022.2025).

На занимаемой должности с февраля 2025 года.

36 лет назад (1989) родился ТАЙМБЕТОВ Ауез Багбанулы — председатель Правления СПК «Актобе».

Фото: avestnik.kz

Родился в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, специальность «Международные отношения, Международное право» (2011); Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, специальность «Экономика».

Трудовая деятельность: руководитель строительной компании (2008-2012); член совета директоров АО «Волковгеология» дочерней компании АО «НАК «Казатомпром» (2016); председатель Совета директоров АО «КЭМОНТ» (2016); директор Палаты предпринимателей города Алматы (02.2023).

На занимаемой должности с декабря 2023 года.

31 год назад (1994) родился АДИЛХАНОВ Бексултан Ержанович — руководитель управления туризма, внешних связей и креативной индустрии города Шымкента.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Шымкент. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, специальность «Правоведение» (2016).

Трудовая деятельность: главный специалист юридического отдела аппарата акима города Шымкент (2017-2020); руководитель отдела общественно-политической ситуации управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент (2020-2021); заместитель руководителя управления внутренней политики и делам молодежи города Шымкент (2021-2023); руководитель управления по делам религий города Шымкент (12.2023-06.2024).

На занимаемой должности с июня 2024 года.

Также в этот день родились:

103 года назад (1922-2008) родилась ДОСПАНОВА Хиуаз Каировна — советская летчица Второй мировой войны, штурман-стрелок, Халық қаһарманы.

Фото из семейного архива Ерболата Амирова

Родилась в Гурьевской области. В 1940 году окончила с золотой медалью среднюю школу № 1 города Уральска и вместе с аттестатом получила удостоверение пилота запаса местного аэроклуба. Пионервожатая, секретарь комсомольской организации школы летом 1940 года едет в Москву и подает заявление в Первый московский медицинский институт, куда её приняли без экзаменов. Менее чем через год началась война.13 октября 1941 года Хиуаз с однокурсницей Татьяной Сумароковой записались на прием к М. М. Расковой, которая занималась формированием женских авиаполков. Девушек приняли и зачислили в группу штурманов. 26 октября 1941 года будущие лётчицы прибыли к месту формирования полков в приволжский город Энгельс. Там они проходили ускоренный курс обучения в Энгельсской военной авиационной школе пилотов. Хиуаз Доспанова была зачислена штурманом-стрелком в 588-й ночной бомбардировочный авиаполк. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. Дважды отважная летчица была тяжело ранена, но вновь возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином. Всего Х. Доспанова совершила 300 боевых вылетов. С войны Хиуаз Доспанова вернулась инвалидом II группы. Первый секретарь Западно-Казахстанского обкома партии Минайдар Салин в беседе с только что вернувшейся с фронта коммунисткой Хиуаз Доспановой предложил ей поработать на партийно-политической работе, и она была утверждена инструктором обкома партии. Через год Хиуаз отправилась в высшую партийную школу в Алма-Ате. Прошла путь от инструктора райкома партии в родном Западном Казахстане до секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана.

В 1951 году была избрана депутатом Верховного Совета Казахской ССР и на первой же сессии — секретарём Президиума. До выхода на пенсию Хиуаз Каировна была секретарем Алма-Атинского горкома партии, проявляя деятельное участие в жизни столицы. В конце 1950-х годов дали знать о себе последствия фронтовых ранений и контузий. Здоровье Хиуаз заметно ухудшилось и в 1959 году она вынуждена была уйти на пенсию. Скончалась 20 мая 2008 года.

Награждена орденами Красной Звезды (1942), Отечественной войны II ст. (1944), Трудового Красного Знамени (1948), Отечественной войны I ст. (1985); медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Удостоена звания «Народный Герой» с вручением знака особого отличия — Золотой звезды и ордена «Отан» (2004).