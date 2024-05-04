15 китайских компаний направили 300 млн тенге для ликвидации последствий паводков в РК

Генеральная Ассоциация китайских предпринимателей в Казахстане организовала сбор средств на ликвидацию последствий паводков в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В итоге, 15 китайских компаний собрали около 300 млн тенге, а также предоставили спецтехнику, топливо и другую гуманитарную помощь, сообщает АО НК Kazakh invest.

— К примеру, PetroChina International Kazakhstan и ее дочерние предприятия пожертвовали более 100 миллионов тенге. Автоконцерн JAC совместно с казахстанской компанией Allur выделили 100 миллионов тенге, а казахстанский филиал китайской нефтегазовой корпорации Geo-Jаde Petroleum — 70 млн тенге. Китайская зерновая компания «Сиань АйЦзюй» внесла в Северо-Казахстанский фонд помощи при стихийных бедствиях свыше 3 миллионов тенге. Китайская национальная химическая инженерная корпорация и компания China Tianchen пожертвовала 1,7 миллионов тенге. Казахстанская компания JXC выдала моторное масло на сумму 1,8 миллионов тенге, — говорится в публикации.

Ранее в Актобе прибыл очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз поддержку оказала Республика Таджикистан. Соседнее государство прислало девять вагонов с различными строительными материалами.

20 апреля из Узбекистана направлено 15 фур с продовольственными продуктами, одеждой и необходимым инвентарем. Грузовики уже прибыли в Караганду.