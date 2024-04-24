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    07:39, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Гуманитарная помощь из Таджикистана прибыла в Актобе

    гуманитарная помощь, Таджикистан, паводки
    Фото: акимат Актюбинской области

    В Актобе прибыл очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз поддержку оказала Республика Таджикистан. Соседнее государство прислало девять  вагонов с различными строительными материалами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

    Правительство Таджикистана отправило 50 вагонов гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, в девять областей нашей страны. Общий вес груза составил 2518 тонн.

    В Актюбинскую область было направлено девять вагонов, в них находились  27 360 литров воды, 5400 штук асбестоцементного шифера, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериалов, 240 тонн цемента. Эта помощь направлена для оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации, вызванной стихийным бедствием.

    гуманитарная помощь, Таджикистан, паводки
    Фото: акимат Актюбинской области
    Таджикистан, гуманитарная помощь, паводки
    Фото: акимат Актюбинской области

    В приёме и разгрузке гуманитарной помощи были задействованы военнослужащие.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Гуманитарная помощь Режим ЧС Видео Строительство Паводки в Казахстане Центральная Азия Актюбинская область Паводки Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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