Гуманитарная помощь из Таджикистана прибыла в Актобе

В Актобе прибыл очередной груз гуманитарной помощи. На этот раз поддержку оказала Республика Таджикистан. Соседнее государство прислало девять вагонов с различными строительными материалами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Правительство Таджикистана отправило 50 вагонов гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, в девять областей нашей страны. Общий вес груза составил 2518 тонн.

В Актюбинскую область было направлено девять вагонов, в них находились 27 360 литров воды, 5400 штук асбестоцементного шифера, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериалов, 240 тонн цемента. Эта помощь направлена для оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации, вызванной стихийным бедствием.

Фото: акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

В приёме и разгрузке гуманитарной помощи были задействованы военнослужащие.