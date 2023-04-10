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146 млн долларов составил объем двусторонней торговли Казахстана с Азербайджаном в сфере АПК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Апреля 2023, 18:48
146 млн долларов составил объем двусторонней торговли Казахстана с Азербайджаном в сфере АПК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Азербайджана есть в сфере сельского хозяйства. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам прошлого года объем двусторонней торговли продукцией АПК вырос в три раза и составил 146 млн долларов. Таким образом, на долю сельского хозяйства сегодня приходится более трети нашего общего товарооборота. Мы отметили важность дальнейшего наращивания взаимных поставок сельхозпродукции», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. По итогам переговоров Президенты двух государств подписали ряд документов.


Президент Казахстана   Экономика   Азербайджан   Сотрудничество   Токаев Касым-Жомарт  
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