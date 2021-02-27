140 тысяч деревьев высадили по дороге в аэропорт Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вдоль трассы в сторону международного аэропорта, расположенного в 16 км от города Туркестан высадили 140 тысяч саженцев ясеня, клена, карагача, можжевельника и осины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В настоящее время устанавливают систему капельного орошения, здесь также намерены засеять газон и семена степных трав. По словам специалистов, в ближайшие 2-3 года эта местность превратится в густой лес.

Аким области Умирзак Шукеев, осмотрев ход строительства в городе зеленых насаждений, дал ряд конкретных поручений ответственным лицам, в том числе ускорить темпы работ. Отметим, на сегодняшний день в городе уделяется внимание не только туристическим объектам, но и комплексной работе. К примеру, ведутся работы по приведению в единый вид фасадов жилых домов и зданий, расположенных вдоль центральных улиц города Туркестана. Также в областном центре возводят новый линейный парк, строительство которого началось на одной из сторон улицы Ж. Майкотова. Парк сдадут в эксплуатацию весной этого года.

Помимо этого, в центре внимания – создание комфортной среды для населения. В городском дендропарке, площадь которого составляет 28 га, планируется высадить более 12 тысяч деревьев. В тоже время, в рамках первого этапа благоустройства территории музея-заповедника «Хазрет Султан» в этом году введут в эксплуатацию Центральный парк.

В целях превращения города Туркестан в духовный центр тюркского мира и привлечения туристов вокруг мавзолея Х.А.Яссауи функционирует музей под открытым небом, места культурного отдыха. На территории исторического центра города за счет частных инвестиций ведется строительство многофункционального туристического комплекса «Керуен Сарай», не имеющего аналогов в республике. Здесь будут работать крытые рынки, восточный базар, торговые центры, летающий театр, водоканалы для плавания на лодках и гондолах, развлекательный центр, а также гостиницы международного уровня.