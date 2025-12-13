140 млн тенге за «воздух»: в Костанайской области раскрыли крупную аферу
Предприятия из нескольких областей перечислили миллионы за зерно, которого так и не получили. Дело о мошенничестве на 140 млн тенге рассматривает суд в Костанае, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, с декабря 2021 года по апрель 2022 года руководитель ТОО заключала договоры на поставку зерна и другой сельхозпродукции с предприятиями из Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и других областей. При этом выполнять условия договоров она изначально не планировала.
Партнеры перечисляли компании предоплату, поверив обещаниям о поставках. В общей сложности сумма полученных денег превысила 140 млн тенге. Однако продукция так и не была отгружена. Чтобы создать видимость работы, контрагентам предоставляли ложную информацию о перевозке и логистике, а полученные средства руководитель тратила по своему усмотрению.
В результате пострадали 11 предприятий, которые понесли серьезные финансовые потери.
Действия обвиняемой квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. По закону за такое преступление может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд №2 города Костанай. В прокуратуре области сообщили, что продолжат работу по защите прав потерпевших и возмещению причиненного ущерба.
