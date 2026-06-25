14 вопросов рассмотрят на заседании Сената

В повестку включены 14 вопросов. Одним из вопросов станет рассмотрение во втором чтении законопроекта о внесении изменений в законодательство по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики.

Сенаторы также рассмотрят несколько международных соглашений. В частности, речь идет о ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Объединенными Арабскими Эмиратами с другой стороны, а также соглашения между Казахстаном и Узбекистаном о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов.

Кроме того, на заседании планируется обсудить изменения в документы Организации Договора о коллективной безопасности, регулирующие статус формирований коллективной безопасности и перевозки воинских формирований, а также продукции военного назначения.

В повестку включен и законопроект «О психологической деятельности».

Также в первом чтении будут рассмотрены поправки по вопросам государственного управления и местного самоуправления, таможенного регулирования, цифровизации финансового рынка, банкротства и совершенствования социального законодательства.

Отдельный блок вопросов посвящен развитию атомной отрасли и обращению с радиоактивными отходами. Сенаторы в первом чтении рассмотрят поправки в законодательство об энергетике и недропользовании. Также в повестке значится законопроект «О кредитной рейтинговой деятельности».

Ранее Мажилис ратифицировал соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов, а также поправки в соглашения государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.