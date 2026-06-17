Казахстан и Узбекистан создадут комиссию по управлению трансграничными водами
Мажилис ратифицировал соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил депутат Павел Казанцев, соглашение подписано 15 ноября 2025 года в рамках государственного визита Главы государства в Республику Узбекистан.
Целью соглашения является совместное управление и рациональное использование трансграничных водных объектов, а также безопасная эксплуатация водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования. В связи с этим предусматривается создание Межправительственной казахстанско-узбекской комиссии по указанным вопросам.
В рамках сотрудничества также будут осуществляться:
- учет воды на приграничных гидропостах и согласованное распределение водных ресурсов на трансграничных водных объектах;
- создание совместной автоматизированной системы учета забора воды на трансграничных водных объектах и водохозяйственных сооружениях межгосударственного пользования с обеспечением передачи данных в онлайн режиме;
- мероприятия по водосбережению и уменьшению потерь воды, а также по реконструкции и модернизации водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования;
- мониторинг за использованием водных ресурсов и принятие совместных мер по недопущению их истощения;
- меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий и т. д.
Ранее Казахстан и Узбекистан утвердили новую Дорожную карту сотрудничества.