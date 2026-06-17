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    Казахстан и Узбекистан создадут комиссию по управлению трансграничными водами

    Мажилис ратифицировал соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан Узбекистан флаги
    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    Как сообщил депутат Павел Казанцев, соглашение подписано 15 ноября 2025 года в рамках государственного визита Главы государства в Республику Узбекистан.

    Целью соглашения является совместное управление и рациональное использование трансграничных водных объектов, а также безопасная эксплуатация водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования. В связи с этим предусматривается создание Межправительственной казахстанско-узбекской комиссии по указанным вопросам.

    В рамках сотрудничества также будут осуществляться:

    • учет воды на приграничных гидропостах и согласованное распределение водных ресурсов на трансграничных водных объектах;
    • создание совместной автоматизированной системы учета забора воды на трансграничных водных объектах и водохозяйственных сооружениях межгосударственного пользования с обеспечением передачи данных в онлайн режиме;
    • мероприятия по водосбережению и уменьшению потерь воды, а также по реконструкции и модернизации водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования;
    • мониторинг за использованием водных ресурсов и принятие совместных мер по недопущению их истощения;
    • меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий и т. д.

    Ранее Казахстан и Узбекистан утвердили новую Дорожную карту сотрудничества.

    Казахстан Законопроекты Узбекистан Вода Реки Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор