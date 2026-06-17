Воинские перевозки в рамках ОДКБ ускорят: Мажилис одобрил поправки

Как сообщил заместитель министра обороны РК Аскар Мустабеков, изменения внесены в соглашения о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, а также о сотрудничестве в сфере перевозок воинских и других формирований, их имущества и продукции военного назначения.

Протоколы подписаны 28 ноября 2024 года. Поправки направлены на уточнение отдельных положений соглашений, в части обеспечения временного пребывания формирований на территориях государств — членов Организации и осуществления их перевозок.

Понятийный аппарат соглашений уточнен и дополнен терминами, такими как транзит, аэродромно-техническое обеспечение, аэронавигационное обслуживание, аэронавигационные данные и др.

— Детализированы и четко разделены случаи, когда формирования могут направляться на территорию принимающего государства. При необходимости экстренного реагирования сокращены сроки подачи заявок на воинские перевозки с трех до одних суток после принятия решения Советом коллективной безопасности, — сообщил Аскар Мустабеков.

Также уточняется порядок обеспечения транзита формирований. При перевозке формирований для решения задач по предназначению, то есть по решению Совета коллективной безопасности, прием, отправка, аэродромно-техническое обеспечение, предоставление мест стоянки, охрана воздушных судов на всех аэродромах осуществляются принимающей или транзитной сторонами безвозмездно. Также без взимания платы будет осуществляться аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов государственной авиации сторон.

В то же время, заправка воздушных судов горючим, смазочными материалами, специальными жидкостями и газами будет производиться силами и средствами транзитной стороны или принимающей стороны на основании соответствующих соглашений и договоренностей.

Напомним, ранее состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.