    Страны ОДКБ обсудили дальнейшее укрепление взаимодействия в сфере безопасности

    Состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов принял участие в очередном заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, прошедшем в Москве.

    В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по обстановке в зоне ответственности ОДКБ и ее влиянию на безопасность государств — членов Организации.

    — Гизат Нурдаулетов проинформировал участников заседания о подходах Казахстана в вопросах сотрудничества в формате ОДКБ и высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие Организации. Традиционно особое внимание было уделено практическим мерам противодействия актуальным вызовам и угрозам в сферах информационной безопасности, незаконного оборота наркотиков, незаконной миграции и международного терроризма, — отметили в Акорде.

    Был подписан ряд документов, направленных на дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия в рамках ОДКБ и укрепление координации в сфере коллективной безопасности.

    Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности, с учетом председательства в ОДКБ Российской Федерации, состоится 10 ноября 2026 года в Москве, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Тамирис Әбділдина
