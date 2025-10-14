14 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

78 лет назад (1947) родился КАРАБАЛИН Узакбай Сулейменович — видный государственный и политический деятель Республики Казахстан, заместитель председателя Казахстанской ассоциации нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».

Фото: kmg.kz

Родился в Атырауской области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина, технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений, горный инженер (1970).

Трудовая деятельность: инженер-технолог по бурению Южно-Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции управления «Казнефтегазоразведка» (Атырауская область) (1973-1974); заведующий лабораториями технологии бурения, промывочных жидкостей Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (Атырауская область) (1974-1981); заместитель директора по научной работе Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (Атырауская область) (1981-1988); начальник управления по развитию технического прогресса и глубокого бурения главного территориального управления «Прикаспийгеология» (Уральск) (1988-1990); заведующий кафедрой Гурьевского филиала Казахского политехнического института (Атырау) (1990); старший референт отдела промышленности аппарата Президента Республики Казахстан и Кабинета министров Республики Казахстан (Алматы) (1991-1992); начальник главного управления нефти и газа Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан (Алматы) (1992-1994); заместитель министра энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан, заместитель министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (1994-1995); стажер нефтяной компании «Agip» (Италия) (1995-1997); вице-президент по корпоративному развитию, директор по перспективному развитию, вице-президент по перспективному развитию, первый вице-президент Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (Алматы) (1997-2000); исполняющий обязанности президента ЗАО Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (08.1999-10.1999); президент ЗАО «КазТрансГаз» (Астана) (2000-2001); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2001-2003); президент АО Национальная компания «КазМунайГаз» (2003-2008); президент АО «Мангистаумунайгаз» (2008); исполняющий обязанности генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» (2008-2009); генеральный директор АО «Казахстанский институт нефти и газа» (2010-2013); министр нефти и газа Республики Казахстан (2013-2014); первый заместитель министра энергетики Республики Казахстан (2014-2016); заместитель председателя ассоциации «Kazenergy» (с 2016 года).

77 лет назад (1948) родился ЦХАЙ Юрий Андреевич — председатель Совета директоров АО «Caspian Group».

Фото: olympic.kz

Родился в с. Новотроицкое Чуйского района Жамбылской области. Окончил Киргизский государственный институт физической культуры и спорта, преподаватель физической культуры и спорта (1972).

Трудовая деятельность: тренер Чуйского районного совета общества «Локомотив» (1968); учитель средней школы, заместитель директора ДЮСШ г. Чу, старший тренер команды боксеров Джамбульской области (1968-1980); тренер сборных команд КазССР, Советского Союза по боксу (1980-1989); тренер сборной команды Южной Кореи по боксу (1989-1991); президент компании «Достар» (1991-2007); советник министра туризма и спорта Республики Казахстан (2007); основатель и председатель совета директоров, президент АО «Каспийский Инвестиционный Холдинг» (2004-2007) (с 2013 года — АО «Caspian Group»); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету, член комитета по финансам и бюджету (2007-2013).

61 лет назад (1964) родилась МУКАНОВА Роза Кажыгалимовна — писатель-драматург, сценарист, лауреат Международной литературной премии «Алаш».

Фото: qazaqadebieti.kz

Уроженка Восточно-Казахстанской области. Окончила факультет журналистики Казахского государственного университета (Казахский национальный университет им. аль-Фараби).

Работала в отделе литературы и искусства Центрального музея, старшим редактором коллегии перевода Союза писателей, ответственным работником Министерства информации.

Автор рассказов и драматических произведений «Жарық дүние», «Қыз жылаған», «Дүние кезек», «Құдірет-Кие», «Мәңгілік бала бейне». В 2001 году перевела с арабского языка на казахский книгу Рабгузи «Кисса-суль-Анбий-я». Пьеса «Мәңгілік бала бейне» поставлена на сцене Казахского академического драматического театра имени М. Ауэзова в 1996 году. Драматическая постановка по мотивам рассказа М. Ауэзова «Қаралы сұлу» инсценирована на сцене Государственного академического драматического театра имени Г. Мусрепова в 1997 году. По мотивам рассказа «Қыз жылаған» в 2001 году киностудией «Казахфильм» им. Ш. Айманова был снят фильм.

56 лет назад (1969) родился КОСАНОВ Даурен Жуматаевич — министр обороны Республики Казахстан.

Фото: gov.kz

Родился в с. Новотроицкое Краснокурского района Павлодарской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков (1990); Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина (2005); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2013).

Трудовая деятельность: служба в Ушаральском истребительном полку; командир эскадрильи «Су-27» в Талдыкоргане; начальник штаба Карагандинской авиабазы; командир Шымкентской авиабазы; командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2013-2019); директор Военного института сил воздушной обороны г. Актобе (2019-2022); главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2022); заместитель министра — Главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2024-2025).

На занимаемой должности — с июня 2025 года.

45 лет назад (1980) родился НАЗАРОВ Ардак Куттыкожаулы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Фото: azattyq-ruhy.kz

Родился в селе Какпак Райымбекского района Алматинской области. Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности «Юриспруденция» (2011); Казахский университет путей сообщения по специальности «Экономика»; Казахскую академию спорта и туризма по специальности «Физическая культура и спорт» (2014).

Спортивные достижения: чемпион Казахстана по Джиу-джитсу (1999, Алматы); трехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам, обладатель Кубка мира; двукратный чемпион Евразии (2001, Астана, 2002, Караганда); чемпион Азии (2003, Бишкек, Кыргызстан); победитель турнира Европа-Азия (2005, Екатеринбург, Россия); чемпион Европы (2007, Таллин, Эстония).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

38 лет назад (1987) родилась РЫСТИНА Индира Садыбековна — заместитель руководителя Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

Фото: Kazinform

Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, специальность «Политология» (2008); PhD по политологии (2014); ассоциированный профессор (доцент) (2020).

Трудовая деятельность: преподаватель, ст. преподаватель, доцент кафедры политологии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2011-2018); заведующая кафедрой «Телерадио и связь с общественностью» Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2018-2020); советник ректора и зав. кафедрой Политологии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2020-2021); руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (03.2021-04.2022); заместитель заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана (2022-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.