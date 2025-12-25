РУ
    10:23, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    14-летний казахстанский теннисист стал лучшим зарубежным игроком года

    Теннисист Ахмади Маханов назван лучшим зарубежным игроком года по версии Tennis Europe, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: КТФ

    14-летний казахстанец Ахмади Маханов получил награду «Зарубежный игрок года» (не из стран Европы) от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour).

    Казахстанец в 2025 году показывал высокие результаты, что позволило ему завершить год на 24-м месте рейтинга Европейской теннисной ассоциации среди игроков до 16 лет.

    В этом сезоне Ахмади завоевал один титул в одиночном разряде категории «Супер» престижного турнира Кубок Короля в Стокгольме, а также три трофея в парном: Кубок Авеню, Тим Эссон и Брселав Оупен. Также он стал финалистом одного турнира Tennis Europe в одиночке.

    Ахмади Маханов является воспитанником школы тенниса Актобе.

    В начале года Ахмади Маханов стал чемпионом престижного теннисного турнира.

    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Итоги года Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
