14 фермеров оштрафовали за неучтенный скот в Костанайской области

Пересчет животных проводится с февраля 2025 года проводится полномасштабный пересчет сельскохозяйственных животных. По данным областной ветеринарной службы, за 10 месяцев 2025 года специалисты посетили 29 596 дворов, где установили наличие КРС — 399 561 голова, МРС — 471 540 голов, лошадей — 174 417 голов и свиней — 72 725 голов

В 1 446 дворах выявлены расхождения между фактическим количеством животных и данными, указанными в базе ИСЖ.

По выявленным фактам территориальными инспекциями наложено 14 административных штрафов, вынесено 281 предупреждение, проведено 43 профилактические беседы.

В ходе работы ветеринарные станции направили в инспекции 442 уведомления о нарушениях.

Ветслужба напоминает, что согласно статье 25 Закона «О ветеринарии», владельцы животных обязаны своевременно уведомлять государственные ветеринарные организации о приобретении, рождении, убое или реализации животных.

С начала 2026 года владельцам рекомендуют обращаться в ветеринарные пункты сельских округов по графику отелов, чтобы своевременно проходить процедуру идентификации молодняка. Если нарушения выявят, то будут применяться меры административного характера.

В марте 2025 года сообщалось, что в Костанайской области идентифицируют более 350 тысяч голов животных.

