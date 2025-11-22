РУ
    14 фермеров оштрафовали за неучтенный скот в Костанайской области

    В Костанайской области по итогам подворного пересчета скота ветеринарные службы применили предупреждающие меры: владельцам хозяйств вынесено 281 предупреждение и наложено 14 штрафов за неучтенное поголовье, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мал базары/ақша/сауда
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Пересчет животных проводится с февраля 2025 года проводится полномасштабный пересчет сельскохозяйственных животных. По данным областной ветеринарной службы, за 10 месяцев 2025 года специалисты посетили 29 596 дворов, где установили наличие КРС — 399 561 голова, МРС — 471 540 голов, лошадей — 174 417 голов и свиней — 72 725 голов

    В 1 446 дворах выявлены расхождения между фактическим количеством животных и данными, указанными в базе ИСЖ.

    По выявленным фактам территориальными инспекциями наложено 14 административных штрафов, вынесено 281 предупреждение, проведено 43 профилактические беседы.

    В ходе работы ветеринарные станции направили в инспекции 442 уведомления о нарушениях.

    Ветслужба напоминает, что согласно статье 25 Закона «О ветеринарии», владельцы животных обязаны своевременно уведомлять государственные ветеринарные организации о приобретении, рождении, убое или реализации животных.

    С начала 2026 года владельцам рекомендуют обращаться в ветеринарные пункты сельских округов по графику отелов, чтобы своевременно проходить процедуру идентификации молодняка. Если нарушения выявят, то будут применяться меры административного характера.

    В марте 2025 года сообщалось, что в Костанайской области идентифицируют более 350 тысяч голов животных.

    О том, почему в Казахстане до сих пор не налажен учет сельхозживотных — можно прочитать здесь.

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
