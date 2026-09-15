14 человек пострадали из-за утечки аммиака в Иордании

Власти Иордании сообщили о локализации инцидента на промышленном объекте в Акабе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В результате утечки аммиака на промышленном комплексе в Акабе 14 сентября пострадали 14 человек. Об этом сообщает иорданское агентство Petra со ссылкой на губернатора провинции Аймана аль-Авайшу.

Четверых пострадавших доставили в больницы, остальным оказали помощь в медицинских пунктах предприятия. По информации телеканала «Аль-Мамляка», у пострадавших отмечались симптомы удушья легкой и средней степени тяжести.

Утечка произошла на промышленном комплексе Иорданской компании фосфатных рудников в южной промышленной зоне Акабе во время технического обслуживания оборудования.

Представитель Управления особой экономической зоны Акабы по вопросам окружающей среды и общественной безопасности Нидаль аль-Уран сообщил, что утечка произошла во время обслуживания старого насоса или оборудования, работающего под давлением. По предварительным данным, при проведении работ произошел выход небольшого количества ранее скопившегося аммиака.

Сотрудники приняли первоначальные меры безопасности, однако некоторые из них находились близко к месту утечки и пострадали от вдыхания газа. Специалисты оперативно перекрыли основной клапан и остановили утечку.

В качестве меры предосторожности работников комплекса и ряда соседних предприятий эвакуировали в безопасные места, в том числе из расположенного неподалеку нового порта Акабы. При этом, как подчеркнул губернатор, полномасштабная эвакуация района не проводилась.

Инцидент произошел около полудня по местному времени, примерно через два часа сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места. Сообщается, что в порту возобновились погрузочно-разгрузочные операции и обслуживание грузового транспорта.

Местные власти заявляют, что ситуация полностью под контролем. Замеры качества воздуха в районе происшествия не выявили загрязнения. Окончательные результаты расследования причин утечки пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что Иордания перехватила 18 баллистических ракет, запущенных из Ирана.