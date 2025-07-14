14 человек отравились хлором в бассейне в Атырау

— 13 июля в одном из бассейнов Атырау зафиксирован случай возможного отравления хлором. За медицинской помощью обратились 14 человек. Трое госпитализированы, их состояние стабильное. Остальные находятся под наблюдением врачей, — сообщили в РСК Атырауской области.

Проведены противоэпидемические мероприятия, отобраны пробы воды и воздуха. Превышений по парам хлора не выявлено, лабораторные исследования продолжаются.

Полиция возбудила уголовное дело, ведётся расследование.

По поручению акима области пострадавшие находятся под контролем управления здравоохранения. Также поручено провести проверку всех бассейнов и аквапарков региона.

Ранее сообщалось, что сотрудники птицефабрики отравились парами хлора, инициировано служебное расследование для детального анализа инцидента.